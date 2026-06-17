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¡El Tottenham está dispuesto a batir el récord de traspaso por Sandro Tonali! Se ha revelado la cantidad que los Spurs están dispuestos a pagar por el centrocampista del Newcastle
Los Spurs señalan a Tonali como su principal objetivo
El Tottenham quiere fichar a Tonali este verano para reforzar el centro del campo a petición de De Zerbi. El técnico italiano ve en su compatriota el motor ideal, y el club londinense busca dejar atrás dos temporadas complicadas en la Premier League.
La propiedad, la familia Lewis, prometió respaldar el proyecto tras una temporada caótica con tres técnicos. En el mensaje a la afición afirmaron: «Asumimos la responsabilidad de reconstruir los Spurs. Queremos recuperar nuestro espíritu y devolver la emoción y el fútbol atrevido que nos define. El fútbol es lo primero y la junta directiva ya presentó sus planes para lograrlo».
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Se baraja una oferta récord
Para fichar a Tonali, el Tottenham estaría dispuesto a batir su récord de traspaso. Según GIVEMESPORT, estarían dispuestos a pagar entre 80 y 85 millones de libras, con posibles complementos por objetivos. Sería más que los 55 millones que pagaron al Lyon por Tanguy Ndombele en 2019, un claro mensaje a sus rivales de la Premier.
El Newcastle pide unos 100 millones, pero podría negociar para cumplir con el Juego Limpio Financiero y las normas de coste de plantilla de la Premier. El club ya autorizó la salida de Anthony Gordon al Barcelona para equilibrar sus cuentas. Aunque aún no hay oferta formal por el mediocampista de 26 años, se mantienen conversaciones constructivas con su entorno.
El Manchester United pierde terreno mientras los Spurs ganan impulso
La pugna por Tonali empezó con muchos pretendientes, pero el Tottenham tomó la delantera tras retirarse un rival clave. El Manchester United, que seguía al centrocampista, no quiso pagar el alto precio de venta. Ahora los Spurs compiten solo con Arsenal y Manchester City, clubes que ya preguntaron por su disponibilidad. Sin embargo, el club londinense confía en que la oportunidad de ser pieza clave con De Zerbi pese más que unirse a equipos ya candidatos al título. El técnico italiano busca un fichaje de renombre para evitar repetir el 17.º lugar.
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Un verano ajetreado en el norte de Londres
Si se concreta el fichaje de Tonali, se sumará a una lista ya larga de incorporaciones. En las primeras jornadas del mercado, los Spurs han incorporado a Andy Robertson y Marcos Senesi como agentes libres y negocian con el Brighton por el defensa Jan Paul van Hecke, pese a que los Seagulls han rechazado sus dos primeras ofertas.
Su fichaje supondría un salto cualitativo y un notable aumento del gasto. Aunque se rumorea que el jugador prefiere volver a la Serie A, la potencia económica de la Premier hace más viable un traspaso dentro de Inglaterra. Para los Spurs, pagar los 85 millones de libras sería la prueba definitiva de que la directiva pasa de las palabras a los hechos en su intento por devolver al club a Europa.