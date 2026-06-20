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El Tottenham está a punto de fichar a Mateus Fernandes, adelantándose al Manchester United
El Tottenham lidera la carrera por fichar a la estrella portuguesa
Los Spurs, dirigidos por Roberto De Zerbi, avanzan en el mercado para renovar la plantilla tras una temporada difícil. Según el experto Matteo Moretto, el club está «muy cerca» de un acuerdo con el centrocampista de 21 años, considerado uno de los mayores talentos de la Premier League pese a los problemas del West Ham.
Aunque el Manchester United le sigue de cerca, el Tottenham ha acelerado para adelantarse. El jugador quiere quedarse en la Premier y ve con buenos ojos recalar en el norte de Londres. Por ahora no hay contacto oficial entre ambos clubes, pues las conversaciones se centran en su entorno.
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La ambiciosa remodelación del centro del campo de De Zerbi
El interés por Fernandes se inscribe en un plan para renovar el centro del campo del Tottenham. El club también busca fichar a Sandro Tonali, del Newcastle; lograr ambos traspasos sería una declaración de intenciones ante la competencia de otros equipos de la zona alta.
Tras fichar a Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi, los londinenses quieren sumar a Fernandes y Tonali para dotar de técnica y trabajo defensivo al centro del campo de De Zerbi. Fernandes llega tras disputar 39 partidos con el West Ham la temporada pasada, en los que marcó cinco goles y dio cinco asistencias.
La competencia del Manchester United
A pesar de los avances del Tottenham, el United sigue siendo una seria amenaza en la puja por Fernandes. La directiva de Old Trafford se fijó en el joven portugués tras fracasar en los intentos de fichar a Elliot Anderson, del Nottingham Forest, y a Aurelien Tchouameni, del Real Madrid. Se rumorea que Fernandes admira al United y le atrae la idea de jugar junto a su compañero de selección, Bruno Fernandes.
El interés de los “Red Devils” hace que el reciente avance de los Spurs sea aún más decisivo. Si los Spurs alcanzan un acuerdo personal con el centrocampista —fichado por el West Ham en 2025 al Southampton por más de 40 millones de libras y con contrato hasta 2030—, la decisión pasará al West Ham. El United deberá decidir si iguala la rapidez de los Spurs o arriesga perder a uno de sus objetivos ante un rival directo de la Premier.
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El escollo de los 80 millones de libras
Las condiciones personales están casi cerradas, pero el aspecto financiero sigue siendo un obstáculo. Se informa que el West Ham pide entre 80 y 85 millones de libras por su estrella. El club, pese a descender, no aceptará un descuento.
Tottenham y Manchester United intentarán rebajar esa cifra en las próximas semanas; los Spurs, que buscan cerrar hasta siete fichajes este verano, deben vigilar su presupuesto. Por ahora, la iniciativa la tienen los londinenses del norte, interesados en uno de los centrocampistas más codiciados del país.