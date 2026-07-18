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manchester-city-savinho(C)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

El Tottenham está a punto de cerrar un acuerdo de 65 millones de libras por el extremo del Manchester City Savinho, mientras continúa su frenética campaña de fichajes de verano

Fichajes
Tottenham
Savinho
Manchester City
Premier League

El Tottenham Hotspur está a punto de fichar al extremo del Manchester City Savinho por 65 millones de libras. El brasileño era objetivo del club londinense, que sigue respaldando a Roberto De Zerbi tras una temporada decepcionante.

  • Los Spurs se afanan por cerrar el fichaje de Savinho

    El Tottenham está a punto de fichar a Savinho al City por 65 millones de libras, según el Daily Mail. Los Spurs lo siguen desde el verano pasado, pero la operación se cierra ahora. El internacional brasileño de 22 años se incorporará al club londinense.

    El fichaje se enmarca en la ambiciosa renovación de la plantilla dirigida por De Zerbi; el club ya ha invertido más de 200 millones de libras este verano y, según los informes, podría seguir invirtiendo antes del cierre del mercado.

    Pese a marcar solo un gol en 24 partidos con el City la pasada Premier, los Spurs confían en que sea clave para De Zerbi.


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  • Savinho Manchester CityGetty Images

    Mensajes sobre «maletas» en las redes sociales

    El extremo avivó los rumores sobre su futuro al publicar en Instagram una maleta con el mensaje «a divertirme un poco». Los aficionados interpretaron que se prepara para dejar Manchester.

    Según informes, el City busca sustitutos y el joven del PSG Ibrahim Mbaye está en su lista. También lo relacionan con el Tottenham, el Aston Villa y el RB Leipzig.

  • De Zerbi sigue reestructurando el ataque del Tottenham

    La llegada de Savinho se incluye en el plan de De Zerbi para reforzar la plantilla tras el 17.º puesto de la pasada temporada. El técnico italiano busca calidad y profundidad en las bandas mientras reestructura el ataque. Además, ha conversado con Mathys Tel sobre su futuro. Según Football London, le ha asegurado al jugador de 21 años que sigue siendo clave en los planes del Tottenham para la temporada 2026-27, aunque el club busque nuevas opciones ofensivas.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Podrían producirse más llegadas

    Savinho podría no ser el último fichaje ofensivo del Tottenham este verano. De Zerbi busca al menos dos delanteros más para aumentar la competencia y la flexibilidad táctica.

    Si se concreta el fichaje de Savinho, el gasto veraniego del Tottenham podría superar los 300 millones de libras, tras incorporar a Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke.

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