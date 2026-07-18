(C)Getty Images
Traducido por
El Tottenham está a punto de cerrar un acuerdo de 65 millones de libras por el extremo del Manchester City Savinho, mientras continúa su frenética campaña de fichajes de verano
Los Spurs se afanan por cerrar el fichaje de Savinho
El Tottenham está a punto de fichar a Savinho al City por 65 millones de libras, según el Daily Mail. Los Spurs lo siguen desde el verano pasado, pero la operación se cierra ahora. El internacional brasileño de 22 años se incorporará al club londinense.
El fichaje se enmarca en la ambiciosa renovación de la plantilla dirigida por De Zerbi; el club ya ha invertido más de 200 millones de libras este verano y, según los informes, podría seguir invirtiendo antes del cierre del mercado.
Pese a marcar solo un gol en 24 partidos con el City la pasada Premier, los Spurs confían en que sea clave para De Zerbi.
- Getty Images
Mensajes sobre «maletas» en las redes sociales
El extremo avivó los rumores sobre su futuro al publicar en Instagram una maleta con el mensaje «a divertirme un poco». Los aficionados interpretaron que se prepara para dejar Manchester.
Según informes, el City busca sustitutos y el joven del PSG Ibrahim Mbaye está en su lista. También lo relacionan con el Tottenham, el Aston Villa y el RB Leipzig.
De Zerbi sigue reestructurando el ataque del Tottenham
La llegada de Savinho se incluye en el plan de De Zerbi para reforzar la plantilla tras el 17.º puesto de la pasada temporada. El técnico italiano busca calidad y profundidad en las bandas mientras reestructura el ataque. Además, ha conversado con Mathys Tel sobre su futuro. Según Football London, le ha asegurado al jugador de 21 años que sigue siendo clave en los planes del Tottenham para la temporada 2026-27, aunque el club busque nuevas opciones ofensivas.
- Getty
Podrían producirse más llegadas
Savinho podría no ser el último fichaje ofensivo del Tottenham este verano. De Zerbi busca al menos dos delanteros más para aumentar la competencia y la flexibilidad táctica.
Si se concreta el fichaje de Savinho, el gasto veraniego del Tottenham podría superar los 300 millones de libras, tras incorporar a Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias