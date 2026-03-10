AFP
El Tottenham entra en la historia negra de la Champions League con un pésimo comienzo contra el Atlético de Madrid, ya que el portero Antonin Kinsky es sustituido a los 15 minutos
Una apertura desastrosa obliga a un cambio táctico temprano.
El entrenador interino Igor Tudor tomó la sorprendente decisión de alinear a Antonin Kinsky en lugar del habitual titular Guglielmo Vicario, pero el joven portero checo tuvo una noche desastrosa. Cometió dos errores catastróficos, el primero al resbalar y regalarle a Marcos Llorente el primer gol en el minuto seis.
La situación empeoró cuando, solo un minuto después de encajar un gol de Antoine Griezmann, el jugador de 22 años falló por completo un pase atrás rutinario, lo que permitió a Julián Álvarez marcar fácilmente el tercer gol en el minuto 15. Kinsky, desmoralizado, fue sustituido inmediatamente por Vicario y abandonó el campo entre lágrimas.
Un récord europeo indeseado pone de relieve el colapso defensivo
Los datos estadísticos de OptaJoe pusieron de manifiesto la magnitud de la capitulación del club londinense en la capital española. Los tres goles rápidos encajados ante el equipo de Diego Simeone establecieron un nuevo y humillante récord en la máxima competición europea de clubes. Los locales se adelantaron con una ventaja de tres goles en exactamente 14 minutos y 59 segundos.
Este extraordinario comienzo marca oficialmente la ventaja más temprana que ha conseguido un equipo en un partido de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Antoine Griezmann había marcado el segundo gol en el minuto 14, entre los tantos de Llorente y Álvarez, destrozando a los visitantes con una eficacia implacable.
Los gigantes españoles dominan un caótico inicio de temporada
La primera parte fue una lección magistral de intensidad ofensiva por parte del equipo de La Liga, que arrolló por completo a su frágil rival inglés. Tras el bombardeo inicial de tres goles, Robin Le Normand agravó la desgracia al marcar el cuarto con un cabezazo en el minuto 22. Los visitantes parecían completamente perdidos en el campo, incapaces de hacer frente a la implacable presión alta y la precisión en el remate del equipo local.
Los Spurs lograron un pequeño consuelo cuando Pedro Porro encontró el fondo de la red en el minuto 26, ofreciendo un breve respiro. Sin embargo, cuando el árbitro pitó el descanso, el marcador era de cuatro goles a uno a favor del Atlético. A los diez minutos de la segunda parte, Álvarez había marcado el 5-1.
El temor al descenso nacional agrava la miseria continental
Esta humillación europea no es más que una prolongación de la profunda crisis que sufre el club en la Premier League. Actualmente, el equipo del norte de Londres ocupa el puesto 16, peligrosamente cerca de la zona de descenso, con solo un punto de ventaja sobre los tres últimos clasificados. La amenaza de jugar en la Championship la próxima temporada es ahora una posibilidad real para un equipo que hace solo un año competía por la gloria europea.
Tras perder sus tres primeros partidos contra el Arsenal, el Fulham y el Crystal Palace, el nuevo entrenador no ha logrado dar un giro a la situación.
