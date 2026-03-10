El entrenador interino Igor Tudor tomó la sorprendente decisión de alinear a Antonin Kinsky en lugar del habitual titular Guglielmo Vicario, pero el joven portero checo tuvo una noche desastrosa. Cometió dos errores catastróficos, el primero al resbalar y regalarle a Marcos Llorente el primer gol en el minuto seis.

La situación empeoró cuando, solo un minuto después de encajar un gol de Antoine Griezmann, el jugador de 22 años falló por completo un pase atrás rutinario, lo que permitió a Julián Álvarez marcar fácilmente el tercer gol en el minuto 15. Kinsky, desmoralizado, fue sustituido inmediatamente por Vicario y abandonó el campo entre lágrimas.