Van Hecke se ha convertido en la última estrella de la Premier League en ser víctima del parón internacional, después de que el neerlandés se retirara de la convocatoria de Países Bajos por lesión. El jugador de 26 años, que se trasladó al norte de Londres desde el Brighton durante el mercado de fichajes de verano, sufrió una lesión en el pie durante la victoria por 2-1 de Países Bajos sobre Serbia el domingo. Informaciones del medio neerlandés De Telegraaf indican que el defensa no viajará para el partido del jueves por la noche contra Grecia, ya que sigue lidiando con esa dolencia.

La publicación neerlandesa informa de que Van Hecke está «sufriendo demasiado por una lesión en el pie» que sufrió contra Serbia el pasado fin de semana. A pesar de su deseo de representar a su país, la situación llegó a un punto límite durante una reciente sesión de entrenamiento. El informe añade además que, al parecer, Van Hecke intentó entrenarse el miércoles por la mañana, pero «tuvo que retirarse rápidamente».



