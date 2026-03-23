Getty Images Sport
Traducido por
El Tottenham, dispuesto a aprovechar la «oportunidad perfecta» para despedir a Igor Tudor tras la humillante derrota ante el Nottingham Forest
El gobierno interino llega a un punto crítico
Según Football Insider, el ambiente en el Tottenham Hotspur Stadium ha pasado del optimismo cauteloso a la desesperación tras la abultada derrota del fin de semana. A pesar del valiente empate contra el Liverpool y de la victoria contra el Atlético de Madrid a principios de semana, que había reforzado la confianza del equipo, la capitulación ante el Forest parece haber dejado la situación de Tudor insostenible. Las estadísticas son desalentadoras: desde su nombramiento, Tudor solo ha conseguido una victoria y un empate en siete partidos, con cinco derrotas, mientras que su equipo ha encajado 20 goles. Este último revés supone la tercera vez en la historia de la Premier League que los Spurs pierden en casa por tres o más goles ante un equipo que comenzaba la jornada entre los cuatro últimos de la tabla.
- Getty Images Sport
Los mínimos históricos provocan pánico en las salas de juntas
Aunque el club esperaba inicialmente que Tudor llevara al equipo hasta el final de la temporada, la amenaza del descenso ha obligado a replantearse la situación. La cuenta actual de 30 puntos en 31 partidos iguala el peor registro histórico del Tottenham en esta fase de una temporada de la máxima categoría, un récord que se remonta a la campaña 1914-15. Fuentes de Football Insider indican que las discusiones internas ya se están «acelerando», ya que la directiva pretende aprovechar el parón de dos semanas en la liga para nombrar a un sustituto. Al parecer, el exdirector ejecutivo del Everton, Keith Wyness, ha sugerido que Roberto De Zerbi sigue siendo el principal candidato debido a su probada trayectoria en la Premier League, aunque también se ha mencionado a antiguos entrenadores del club, como Harry Redknapp y Glenn Hoddle, en relación con una misión de rescate a corto plazo.
La búsqueda de una solución definitiva
El principal dilema para la directiva de los Spurs es si un candidato de primer nivel como De Zerbi estaría dispuesto a meterse de lleno en una volátil lucha por el descenso en esta fase tan avanzada de la temporada. Aunque los planes iniciales apuntaban a un nombramiento en verano, la realidad de encontrarse a solo un punto del West Ham, que ocupa el puesto 18, ha cambiado los plazos. Se cree que el club mantiene conversaciones activas con varios candidatos, pero un compromiso definitivo a largo plazo podría depender de la capacidad del equipo para asegurar su permanencia en la Premier League. Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar a alguien capaz de frenar la crisis defensiva que ha llevado al equipo al borde de los tres últimos puestos.
- AFP
Se avecina la lucha por el descenso
El parón internacional ofrece una oportunidad clave para que la directiva pueda nombrar a un sucesor antes de que comience la recta final de la Premier League el mes que viene. Al equipo del norte de Londres, que atraviesa una mala racha, le espera un calendario exigente, con partidos a domicilio de gran importancia contra el Sunderland y el Wolverhampton, que enmarcan un crucial enfrentamiento en casa contra el Brighton el 18 de abril. Quienquiera que se haga cargo del banquillo deberá conseguir resultados inmediatos para frenar el deterioro defensivo y evitar un descenso catastrófico a la Championship.
Anuncios