El Tottenham DESPIDE a Thomas Frank como entrenador, que paga el precio definitivo por una pésima racha de ocho partidos sin ganar.
Los Spurs despiden a Frank como entrenador.
La etapa de Frank en el Tottenham ha llegado a su fin y el club está trabajando en «planes de contingencia», según David Ornstein, de The Athletic. Los Spurs han tomado la decisión tras otra derrota perjudicial, la undécima del equipo en 26 partidos de la Premier League esta temporada, contra el Newcastle de Eddie Howe. Frank llegó al norte de Londres en verano, sustituyendo a Ange Postecoglou al frente del equipo, y consiguió llevar a los Spurs a un impresionante cuarto puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sin embargo, la historia ha sido diferente en el ámbito nacional, ya que los Spurs aún no han conseguido ninguna victoria en la Premier League en lo que va de 2026.
El Tottenham emite un comunicado
El club confirmó la noticia en un comunicado en el que se podía leer: «El club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador del equipo masculino y Thomas Frank abandonará el cargo hoy. Thomas fue nombrado en junio de 2025 y hemos estado decididos a darle el tiempo y el apoyo necesarios para construir juntos el futuro. Sin embargo, los resultados y el rendimiento han llevado a la junta directiva a concluir que es necesario un cambio en este momento de la temporada. Durante su estancia en el club, Thomas se ha comportado con un compromiso inquebrantable, dando todo de sí mismo en sus esfuerzos por hacer avanzar al club. Queremos agradecerle su contribución y le deseamos mucho éxito en el futuro».
Frank estaba «convencido» de que se quedaría.
Se había especulado mucho con que Frank sería despedido tras la derrota ante el Newcastle, pero él se mantuvo firme en que era el hombre adecuado para el puesto. En declaraciones a los periodistas tras el partido, el danés dijo que estaba convencido de que seguiría al frente del equipo en el siguiente partido: «Sí, estoy convencido de que lo estaré. Entiendo la pregunta y entiendo que es fácil señalarme, pero también creo que nunca es solo culpa del entrenador, de la propiedad, de los directivos, de los jugadores o del personal. Es culpa de todos».
Frank añadió: «¿Qué tan convencido estoy de que soy el hombre adecuado para el puesto? 1000 % seguro. También estoy 1000 % seguro de que nunca esperé que estuviéramos en una situación como esta, con 10 u 11 lesiones. Pero sé que cuando necesitas construir algo y superar obstáculos, debes mostrar una resiliencia increíblemente fuerte. Hay que mantener la calma y seguir adelante. Entiendo el mecanismo del fútbol [despedir al entrenador], no hay duda, pero hay muchos estudios que [demuestran] que no es lo correcto. Sé que es la única medida que [la directiva] puede tomar, pero también hay muchas situaciones en las que no es lo correcto».
El pésimo historial de Frank en los Spurs
Frank firmó un contrato de tres años con el Tottenham tras sustituir a Postecoglou, que se marchó tras ganar la Europa League, pero tras llevar al equipo a su peor temporada en la Premier League, ya que terminó en el puesto 17 con 38 puntos la temporada pasada. Sin embargo, el equipo del norte de Londres se encuentra ahora en medio de otra temporada terrible en la máxima categoría del fútbol inglés. Frank deja el Tottenham tras promediar solo 1,12 puntos por partido como entrenador en la Premier League (29 puntos en 26 partidos). Según Opta, se trata del promedio más bajo de cualquier entrenador de los Spurs con más de cinco partidos en la competición.
El Arsenal es el próximo rival de los Spurs.
Los Spurs no volverán a la acción en la Premier League hasta el 22 de febrero, lo que le da tiempo al club para decidir los próximos pasos tras la salida de Frank. Roberto De Zerbi ya ha sido relacionado con el puesto, tras su salida del Marsella a raíz de la derrota por 5-0 ante el PSG. El próximo partido del Tottenham es un gran derbi del norte de Londres en casa ante el líder de la Premier League, el Arsenal.
