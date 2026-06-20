El Tottenham debe aumentar su oferta por Sandro Tonali, pues el Newcastle rechazó la primera

El Tottenham ha presentado al Newcastle una oferta de entre 75 y 80 millones de libras por Tonali para adelantarse a sus rivales de la Premier, informa Sky Sport Italia. Los Spurs intensificaron esta semana su interés en el italiano, desatando una pugna con Arsenal, Manchester United y Manchester City.

Aunque ya habían contactado a los representantes del jugador para incorporarlo al equipo de De Zerbi este verano, hasta ahora no se habían dirigido a Newcastle.