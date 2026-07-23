El Tottenham de De Zerbi deja fuera a Guglielmo Vicario de la gira por Australia: ¿qué pasa en el mercado de fichajes entre la Juventus y el Nápoles?

Guglielmo Vicario está en el mercado desde hace semanas. El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha elegido al checo Antonin Kinsky y al ex del Newcastle, Dubravka, como alternativas. La opción de volver a la Serie A se presenta como la más conveniente para todas las partes y ha cobrado impulso tras la exclusión del portero italiano de la gira deverano por Australia.