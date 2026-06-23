Getty Images Sport
Traducido por
El Tottenham contacta al Real Madrid para negociar el traspaso de un jugador que no entra en los planes de José Mourinho
El Tottenham se suma a la puja por Mastantuono
El Tottenham quiere fichar a Mastantuono, joven del Real Madrid, para ganar creatividad. Se espera que el jugador de 18 años, llegado a España con fama de ser una de las mayores promesas de Sudamérica, sea cedido para seguir creciendo lejos del Bernabéu.
Según Sport, los Spurs competirán con otros nueve clubes: Inter, Juventus, Oporto, Benfica, Sporting de Lisboa, Villarreal, Rennes y River Plate.
- Getty Images
La reorganización de Mourinho afecta a la joven promesa argentina
El Real Madrid cede a Mastantuono porque, según Mourinho, el joven de 18 años no entra en los planes para la próxima temporada. El club prefiere que juegue con regularidad en otro equipo, algo difícil en un mediocampo lleno de estrellas.
Aunque posee la técnica y la visión necesarias para triunfar en la Premier League, existen dudas sobre su encaje en la actual plantilla de Roberto De Zerbi. El Tottenham ya cuenta con Xavi Simons, James Maddison y Dejan Kulusevski en la creación, lo que dificulta garantizarle la continuidad que busca.
Centrarse en atacar a los refuerzos
A pesar del talento de Mastantuono, algunos expertos creen que el Tottenham tiene otras prioridades. El club, que ya fichó a Jan Paul van Hecke y Andy Robertson para mejorar su defensa, ahora debe centrarse en otras posiciones.
Ahora, en el norte de Londres, la prioridad es la eficacia: los aficionados piden un nueve referencia y extremos de nivel. Con el talento ofensivo que ya tiene el equipo, fichar un creador aún por pulir parece más un lujo que una necesidad, cuando el objetivo es regresar a la Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
En busca de un auténtico número nueve
El Tottenham busca un sustituto a largo plazo para Harry Kane. Dominic Solanke y Richarlison siguen siendo opciones, pero el club explora alternativas más explosivas. El excentrocampista Darren Anderton sugirió fichar al delantero del Brentford Igor Thiago.
Con el mercado en marcha, la estrategia de fichajes del Tottenham está bajo lupa: debe equilibrar la apuesta por jóvenes como Mastantuono con la urgencia de un goleador probado.