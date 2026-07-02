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El Tottenham confirma el fichaje de Mateus Fernandes, procedente del West Ham, por 85 millones de libras, un traspaso que supone un récord del club y que será superado por el de Sandro Tonali
Los Spurs se llevan a la estrella del West Ham
El Tottenham ha fichado a Fernandes por 85 millones de libras, superando al Manchester United y mostrando la ambición de la directiva de Roberto De Zerbi.
El jugador de 21 años declaró en la webdel club: «Estoy muy ilusionado con este paso. Los Spurs son un club enorme y el entrenador fue clave en mi decisión. Cuando hablamos, fue un momento muy especial. Compartimos la misma visión del fútbol: salir al campo como un equipo fuerte, con garra y energía, para intentar ganar cada partido. Estoy deseando empezar, conocer a la afición, conocer a todo el mundo y darlo todo por el club».
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De Zerbi y Lange elogian un talento «excepcional»
La llegada del centrocampista portugués ha sido muy bien recibida por la directiva de los Spurs. El director deportivo, Johan Lange, destacó que Fernandes tiene «el talento, la mentalidad y la ética de trabajo necesarios para ser clave en el presente y futuro del Tottenham Hotspur», y resaltó su capacidad para rendir bajo presión.
El técnico De Zerbi añadió: «Llevo tiempo admirando a Mateus: combina calidad con balón, intensidad e inteligencia, claves en nuestro estilo de juego. A pesar de su edad, ya tiene experiencia en la Premier League y ha mostrado calidad y regularidad. Se siente cómodo bajo presión, lleva el balón hacia adelante, trabaja por el equipo y tiene el coraje para marcar la diferencia en los momentos difíciles. Creo que este es el entorno ideal para que siga creciendo y estoy deseando empezar a trabajar con él».
Fernandes perderá su récord a favor de Tonali
Fernandes es hoy el fichaje más caro del club, por encima de los 65 millones de libras pagados por Dominic Solanke, pero su récord peligra. Los Spurs están a punto de cerrar el fichaje del centrocampista del Newcastle Sandro Tonali, una operación que podría superar esa cifra.
Según los informes, el club londinense ha acordado pagar 92,5 millones de libras por el centrocampista italiano, con bonus por clasificar a la Liga de Campeones, lo que elevaría el total a 100 millones y reforzaría el mediocampo de los Spurs este verano.
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La revolución en el centro del campo continúa en el norte de Londres
Los fichajes de Fernandes y Tonali renuevan el centro del campo del Tottenham. Se suman a Jan Paul van Hecke, incorporado por 52 millones de libras, y reforzarán las opciones ya existentes: Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur y Archie Gray.
Fernandes llega con credenciales: terminó la pasada Premier League quinto en entradas (103) y, tras formarse en el Sporting de Lisboa, sumó seis participaciones en goles en el Southampton antes de ganar el premio al «Gol de la Temporada» del West Ham, lo que confirma su versatilidad para el máximo nivel.