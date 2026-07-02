El Tottenham confirma el fichaje de Mateus Fernandes, procedente del West Ham, por 85 millones de libras, un traspaso que supone un récord del club y que será superado por el de Sandro Tonali

El Tottenham ha fichado a Fernandes por 85 millones de libras, superando al Manchester United y mostrando la ambición de la directiva de Roberto De Zerbi.

El jugador de 21 años declaró en la webdel club: «Estoy muy ilusionado con este paso. Los Spurs son un club enorme y el entrenador fue clave en mi decisión. Cuando hablamos, fue un momento muy especial. Compartimos la misma visión del fútbol: salir al campo como un equipo fuerte, con garra y energía, para intentar ganar cada partido. Estoy deseando empezar, conocer a la afición, conocer a todo el mundo y darlo todo por el club».



