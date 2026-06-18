El Tottenham confirma el fichaje de Jan Paul van Hecke por 52 millones de libras, con lo que Roberto De Zerbi suma su tercer fichaje de este verano

De Zerbi está convencido de que el estilo de Van Hecke encaja a la perfección con su sistema de juego abierto. «A Jan Paul lo conozco muy bien de nuestra etapa juntos en el Brighton, y estoy encantado de volver a trabajar con él», afirmó. «Es un central fuerte e inteligente, valiente en la posesión del balón y que juega con personalidad. Esas son cualidades importantes para la forma en que quiero que se plantee nuestro equipo».

Además, destacó su liderazgo: «Fuera del campo es maduro, un líder con ganas de aprender y mejorar cada día. Jan Paul ha progresado mucho en los últimos años y puede seguir desarrollándose aquí, en el Tottenham Hotspur».

Por ahora, Van Hecke se mantiene concentrado en el Mundial, donde Holanda jugará contra Suecia el sábado en su segundo partido de grupo.