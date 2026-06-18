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El Tottenham confirma el fichaje de Jan Paul van Hecke por 52 millones de libras, con lo que Roberto De Zerbi suma su tercer fichaje de este verano
De Zerbi se reencuentra con la estrella del Brighton
El Tottenham ha fichado a Van Hecke por 52 millones de libras, una inversión que refuerza su defensa y vincula al central holandés al club londinense a largo plazo.
El defensa de 26 años se reencuentra con Roberto De Zerbi, quien ya lo dirigió en el Amex Stadium. Esa previa relación fue clave en su decisión de mudarse a la capital, mientras el técnico italiano sigue moldeando la plantilla a su imagen.
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«Un sueño hecho realidad»
Van Hecke se mostró feliz por su fichaje y destacó la importancia del club y la oportunidad de trabajar con caras conocidas. «Es un gran honor convertirme en jugador de los Spurs y, cuando te incorporas a un club tan grande, es un sueño hecho realidad», declaró en la web oficial. «Ya tengo una relación muy estrecha con el entrenador, con quien estoy deseando volver a trabajar. Micky van de Ven me ha hablado muy bien del club y estoy deseando empezar. Ya jugué en el Tottenham Hotspur Stadium como rival y ahora espero salir al campo con nuestra afición vistiendo la camiseta de los Spurs; será un momento especial».
Lange elogia la madurez defensiva
El director deportivo de los Spurs, Johan Lange, afirmó que el interés por el jugador holandés no es nuevo, sino el fruto de un seguimiento a largo plazo. «Además de sus cualidades técnicas y su gran instinto defensivo, posee la madurez, el carácter y la profesionalidad que buscamos al fichar», explicó Lange. «Mientras seguimos construyendo nuestra plantilla, es clave sumar jugadores que aporten desde el primer día y que, a la vez, encajen en nuestra visión a largo plazo. Jan Paul cumple ese perfil, y estamos ilusionados con lo que aportará al equipo».
Las palabras de Lange reflejan la apuesta del Tottenham por futbolistas con cualidades físicas de élite y la fortaleza mental necesaria en la Premier League. Van Hecke, que jugó 40 partidos con el Brighton la temporada pasada y aportó tres goles y tres asistencias, llega listo para rendir desde el primer día.
- AFP
Ideal para configuraciones tácticas
De Zerbi está convencido de que el estilo de Van Hecke encaja a la perfección con su sistema de juego abierto. «A Jan Paul lo conozco muy bien de nuestra etapa juntos en el Brighton, y estoy encantado de volver a trabajar con él», afirmó. «Es un central fuerte e inteligente, valiente en la posesión del balón y que juega con personalidad. Esas son cualidades importantes para la forma en que quiero que se plantee nuestro equipo».
Además, destacó su liderazgo: «Fuera del campo es maduro, un líder con ganas de aprender y mejorar cada día. Jan Paul ha progresado mucho en los últimos años y puede seguir desarrollándose aquí, en el Tottenham Hotspur».
Por ahora, Van Hecke se mantiene concentrado en el Mundial, donde Holanda jugará contra Suecia el sábado en su segundo partido de grupo.