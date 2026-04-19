El Tottenham emitió un comunicado tras los comentarios racistas “deshumanizantes” contra Danso, después del 2-2 ante el Brighton. El defensa austriaco recibió duras críticas en redes tras un error que permitió a Georginio Rutter empatar y dejar a los Spurs en zona de descenso.

El club emitió un comunicado: «Desde el partido de ayer contra el Brighton, durante el fin de semana “No Room For Racism” de la Premier League, Kevin Danso sufre graves abusos racistas en redes sociales. Es un delito intolerable».



