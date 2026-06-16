El Tottenham competirá con el Manchester United por fichar a Sandro Tonali, en medio de la reestructuración de Roberto De Zerbi

El Tottenham intensifica su interés por fichar a Tonali, mientras De Zerbi reestructura la plantilla tras la difícil temporada 2025-26. Después de evitar el descenso, los Spurs ya han reforzado la defensa con Andy Robertson y Marcos Senesi, y ahora buscan un centrocampista de renombre.

Ya fichó a Andy Robertson y Marcos Senesi como agentes libres, y sigue tras Savinho, Jan Paul van Hecke y Joao Palhinha. Pero la llegada de Tonali sería la gran declaración de intenciones de De Zerbi. Según Fabrizio Romano, el Tottenham se ha sumado a la puja por el centrocampista del Newcastle, quien también interesa a otros grandes de la Premier. La ausencia de los “Magpies” en Europa alimenta los rumores sobre su salida.







