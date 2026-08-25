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사비뉴 (Savinho)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

El Tottenham cierra el fichaje de Savinho desde el Manchester City por 85 millones de libras

Fichajes
Savinho
Tottenham
Manchester City
Premier League

El Tottenham Hotspur ha completado oficialmente el fichaje millonario del extremo brasileño Savinho, procedente del Manchester City, por 85 millones de libras. El club londinense llevaba más de un año siguiendo la pista del talentoso atacante y finalmente se ha asegurado a su gran objetivo para reforzar el potencial ofensivo de Roberto De Zerbi.

  • El Tottenham cierra un fichaje millonario

    El Tottenham ha cerrado el bombazo del fichaje de Savinho procedente del Manchester City, rival en la Premier League. Se informa de que esta enorme operación alcanza una cifra de hasta 85 millones de libras (116 millones de dólares). Los Spurs llevaban persiguiendo con insistencia al talentoso brasileño durante más de un año antes de conseguir finalmente su fichaje. El club registró por primera vez su interés formal en el delantero el verano pasado, y su discreta persistencia entre bastidores ha acabado dando sus frutos.

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  • Savinho abraza la visión de De Zerbi

    La oportunidad única de trabajar con De Zerbi resultó ser un factor decisivo en la decisión de Savinho de cambiarse al sur. El dinámico extremo está claramente deseando seguir desarrollando su juego en conjunto bajo las órdenes del técnico, muy bien considerado.

    «Ha llevado un tiempo, pero estoy muy feliz de estar aquí», admitió. «Es una oportunidad maravillosa en un club brillante con uno de los mejores entrenadores del mundo.

    «En cuanto hablé con el entrenador, supe que tenía que venir. Me dijo que quiere ayudarme a alcanzar el nivel más alto, y creo que podemos hacerlo juntos, como equipo».



  • La expectación crece en el norte de Londres

    El director deportivo del Tottenham, Johan Lange, expresó su enorme satisfacción por haber conseguido por fin a un objetivo prioritario y a largo plazo. Lange cree firmemente que la nueva incorporación encajará a la perfección en la identidad futbolística del club, en rápida evolución.

    «Savio es alguien a quien seguimos desde hace tiempo y estoy encantado de que ahora sea jugador del Tottenham Hotspur», dijo Lange. «Ya ha demostrado su calidad al más alto nivel y creemos que su capacidad, estilo y mentalidad encajarán muy bien en la plantilla que estamos construyendo aquí».

    De Zerbi se mostró igual de entusiasmado con la incorporación de este habilidoso y vertical extremo a su frente de ataque. El entrenador señaló: «Savio es un jugador que aporta energía, imaginación y calidad en las bandas. Tiene el coraje de encarar a los defensas y la capacidad de cambiar un partido con su creatividad».

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  • El extremo se queda con el número 17

    Con su traspaso ya oficial, Savinho está totalmente preparado para empezar a entrenarse con sus nuevos compañeros. El Tottenham ha confirmado que el brasileño llevará el dorsal 17 esta temporada.



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