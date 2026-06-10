¡El Tottenham cierra el fichaje de Marcos Senesi! Roberto De Zerbi elogia la «versatilidad» del nuevo defensa mientras continúa la reconstrucción de los Spurs

El Tottenham ha confirmado que Senesi se unirá el 1 de julio, pendiente de la autorización internacional. El defensa llega tras cuatro temporadas en el Bournemouth, donde llegó en 2022 procedente del Feyenoord por 15 millones de euros.

El argentino expresó su entusiasmo: «Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham Hotspur. Desde el primer momento, el club ha demostrado por qué me quieren y lo mucho que desean que forme parte de lo que están construyendo. Es emocionante y estoy deseando formar parte de ello».