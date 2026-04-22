El Tottenham busca un nuevo psicólogo para ayudar a los jugadores a recuperarse mentalmente en medio de una dura lucha por evitar el descenso

Según The Telegraph, el Tottenham Hotspur busca un psicólogo del rendimiento para frenar su mala racha.

El anuncio detalla sus funciones: «Buscamos un psicólogo del rendimiento excepcional que se integre en nuestro equipo. Como parte de un grupo multidisciplinar, liderará el apoyo psicológico basado en la evidencia a jugadores de élite. Sus tareas incluyen atención individual, trabajo con el cuerpo técnico y el personal de rendimiento, y el fomento continuo de una cultura de rendimiento con base psicológica en todo el equipo.

Se busca un profesional creíble, discreto y eficaz, capaz de ganarse la confianza de jugadores y entrenadores y de trabajar con el máximo rigor en la Premier League.



