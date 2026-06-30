El Tottenham ha acordado pagar 85 millones de libras (98 millones de euros) por Mateus Fernandes, un récord para el club, según Fabrizio Romano. El West Ham, que pedía esa cifra, la ha aceptado, según David Ornstein. El Manchester United, también interesado, buscará ahora otros centrocampistas.
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El Tottenham bate su récord de fichajes al contratar a Mateus Fernandes, del equipo de De Zerbi, por 98 millones de euros
Mateus Fernandes, centrocampista nacido en 2004 y formado en el Sporting de Lisboa, lleva dos temporadas en Inglaterra: en la 2024-25 con el Southampton (42 partidos y 3 goles), y en la 2025-26 con el West Ham (38 partidos y 4 goles).