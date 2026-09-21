Según Football Insider, el Tottenham se está preparando para reactivar su interés por el centrocampista del Forest Gibbs-White de cara al mercado de fichajes de enero. Spurs ya intentó fichar al internacional inglés en 2025 al activar una cláusula de rescisión de 60 millones de libras.

Sin embargo, ese traspaso propuesto se vino abajo de forma estrepitosa después de que el Forest impugnara la operación y amenazara con emprender acciones legales. Posteriormente, Gibbs-White se comprometió con su futuro en el City Ground al firmar un nuevo contrato, pero el interés de larga duración del Tottenham nunca se ha desvanecido.

Según el informe, el creativo centrocampista sigue siendo una de las principales prioridades a largo plazo del club del norte de Londres. Ahora está valorando realizar otra ofensiva en una próxima ventana para hacerse por fin con su objetivo.