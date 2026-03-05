Getty Images Sport
El Tottenham alcanza su mínimo histórico en 50 años tras una terrible derrota en casa ante el Crystal Palace, que lo deja a solo un punto de la zona de descenso
La tarjeta roja a Van de Ven cambia el rumbo del partido.
El partido parecía decantarse a favor del Tottenham al principio, cuando Dominic Solanke abrió el marcador en el minuto 34, tras un gol anulado a Ismaila Sarr. Sin embargo, la catástrofe se produjo cuando Micky van de Ven fue expulsado por derribar a Sarr en el área, y la estrella del Palace se levantó para convertir el penalti. Jorgen Strand Larsen puso el 2-1 antes de que Sarr ampliara la ventaja de los visitantes en el séptimo minuto del tiempo añadido de la primera parte.
Los Spurs lograron estabilizarse en la segunda parte, evitando más goles, pero el daño ya estaba hecho. La decisión de Tudor de dejar fuera a los fichajes clave Conor Gallagher y Xavi Simons le salió por la culata, mientras que sus sustituciones tardías no lograron provocar la remontada. Tudor ha perdido los tres partidos que ha dirigido como entrenador interino y ya se enfrenta a preguntas sobre su futuro a corto plazo.
La caída libre de los Spurs: un club en crisis
Según Opta, el Tottenham lleva ahora 11 partidos de liga sin ganar por primera vez desde octubre de 1975, mientras que también está experimentando su primera racha de cinco derrotas consecutivas en la Premier League desde noviembre de 2004, cuando perdió seis seguidas, lo que pone de relieve la creciente agitación en el club.
2026, un año ya marcado por la miseria
El Tottenham está sufriendo uno de los peores comienzos de año de su historia en la liga. Su único comienzo de año sin victorias más largo se remonta a 1935, cuando los Spurs no lograron ganar ninguno de sus primeros 15 partidos de liga, lo que pone de relieve la magnitud de la crisis a la que se enfrenta actualmente el club.
Sin comodidad en casa: los problemas del estadio de los Spurs
Los Spurs han sufrido una racha miserable en casa en la Premier League durante las dos últimas temporadas. Desde el inicio de la temporada pasada, solo el Wolverhampton Wanderers ha sufrido más derrotas en casa en la competición, con 20 partidos perdidos, frente a las 19 derrotas del Tottenham en su propio estadio. Las cifras ponen de relieve el alarmante declive del club en su propio terreno, ya que los Spurs solo han sumado 31 puntos en casa desde el comienzo de la campaña 2024-25, el total más bajo entre todos los equipos que han estado siempre presentes en la Premier League durante ese periodo.
Las cosas tampoco se ponen más fáciles para el Tottenham ahora, ya que el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid irá seguido de un difícil desplazamiento a Liverpool en la Premier League.
