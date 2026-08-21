El Tottenham está dispuesto a pagar una cantidad inicial de 75 millones de libras por el jugador de 22 años, con otros 10 millones de libras en variables por rendimiento para elevar el montante total a unos asombrosos 85 millones de libras, según The Athletic. Esto representa una operación histórica para el City, ya que el acuerdo por Savinho supondría una venta récord para el gigante del Etihad.

El extremo de 22 años lleva tiempo en el radar del Tottenham Hotspur Stadium, con un interés que se remonta al pasado verano. En aquel momento, el Tottenham estudió un paquete en torno a los 50 millones de euros (43,3 millones de libras), pero el City se mostró reacio a vender y, en su lugar, ató al jugador a un nuevo contrato de larga duración en octubre que estaba previsto que se extendiera hasta 2031.