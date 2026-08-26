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El Tottenham acuerda el fichaje del delantero del Manchester City Omar Marmoush como cedido con una obligación de compra de 60 millones de libras esterlinas
El Tottenham cierra el acuerdo por Marmoush
El Tottenham ha alcanzado un acuerdo total con el Manchester City para incorporar a Marmoush en calidad de cedido inicialmente, informa The Athletic. La operación incluye una cláusula de compra obligatoria compuesta por una cantidad fija de 50 millones de libras más 10 millones de libras en posibles variables, la mitad de ellas fácilmente alcanzables. El delantero egipcio de 27 años se comprometerá a una estancia de cuatro años en el norte de Londres con una opción de ampliación de 12 meses, y no corresponde ningún porcentaje de una futura venta al Eintracht Frankfurt.
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La salida del Etihad gana velocidad
La posibilidad de una salida del Etihad Stadium ya estaba sobre la mesa para Marmoush tras su limitada continuidad, después de haber llegado a Mánchester en enero de 2025. Su inminente llegada se produce después de que el Tottenham cerrara con éxito el fichaje del extremo brasileño Savinho en una operación de 85 millones de libras, reactivando una larga persecución que se remontaba al año anterior.
Marmoush vio puerta en ocho ocasiones en 36 partidos entre todas las competiciones durante la pasada campaña, aunque su participación en liga se limitó a ocho titularidades y 13 apariciones como suplente.
La ola de gasto récord continúa
El City se comprometió inicialmente a pagar hasta 75 millones de euros (63 millones de libras) para fichar al delantero del Frankfurt después de que marcara 20 goles en 26 partidos durante los primeros meses de la temporada 2024-25. Pese a un inicio prometedor, con siete goles en 16 encuentros, fue perdiendo poco a poco su sitio en la rotación habitual, y su última aparición oficial llegó desde el banquillo en sustitución de Erling Haaland durante la derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield el 16 de agosto.
La operación eleva con claridad la inversión del Tottenham este verano por encima de los 300 millones de libras, sumándose a los acuerdos por Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, además de los fichajes a coste cero de Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka.
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Reconocimiento médico pendiente en Londres
Marmoush completará sus reconocimientos médicos en la capital antes de cerrar los términos del acuerdo antes de que venza el plazo de fichajes. El cuerpo técnico de Roberto De Zerbi confía en que el polivalente atacante se adapte con rapidez para aportar una flexibilidad táctica crucial en un calendario cargado. Reforzar la delantera sigue siendo una cuestión urgente, ya que el Tottenham apunta a una resurrección inmediata tras dos 17.º puestos consecutivos en la Premier League.
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