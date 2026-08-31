El Tottenham ha abierto oficialmente conversaciones con el Chelsea por un movimiento de última hora por Adarabioyo, cuando se acerca la fecha límite del martes por la noche. El central de 28 años, que llegó a Stamford Bridge como agente libre hace justo un año, ha visto disminuir su influencia bajo las órdenes de Xabi Alonso y quedó notablemente fuera de las convocatorias para los dos primeros partidos del Chelsea en la Premier League.

La urgencia de la directiva del Tottenham llega después de que el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmara que el Tottenham está trabajando en una operación por el defensa. Aunque, según se informó, el Chelsea estaba explorando varias vías para dar salida al jugador, incluida la opción de ofrecérselo al Manchester United la semana pasada, el equipo de Michael Carrick ha decidido no seguir adelante con el fichaje.

Esto ha dejado la puerta completamente abierta para que Roberto De Zerbi irrumpa y refuerce una plantilla que ha sufrido un inicio complicado en la nueva temporada pese a un gasto récord este verano.