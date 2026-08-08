De Zerbi está a punto de hacerse con su principal objetivo para el ataque, con el Tottenham supuestamente cerca de alcanzar un acuerdo total por Savinho, del City. El brasileño, tasado en 60 millones de libras, ha sido un objetivo a largo plazo del conjunto del norte de Londres, según Football365.

El Tottenham ya ha mostrado un enorme respaldo financiero en este mercado. Tras las sonadas llegadas de Sandro Tonali, Matheus Fernandes y Jan Paul van Hecke, incorporar a Savinho consolidaría un periodo histórico de inversión. La cúpula del club ha autorizado hasta ahora un gasto de aproximadamente 230 millones de libras.

A pesar de haber explorado opciones alternativas para el ataque, como Cody Gakpo, del Liverpool, Savinho se ha mantenido de forma constante como el candidato preferido de De Zerbi. Sin embargo, el City ha actuado con cautela durante las negociaciones, retrasando la luz verde definitiva hasta poder asegurarse un reemplazo adecuado para el extremo saliente.