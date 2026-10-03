La estrella del Liverpool admitió que la gestión de Klopp con los jugadores ha desempeñado un papel crucial para devolverle la confianza. Tras el escrutinio a nivel de club, Wirtz expresó su gratitud por la orientación del exentrenador de los Reds durante el parón internacional.

«Sí, claro [hemos hablado], y quiere que juegue el tipo de fútbol al que la gente está acostumbrada a verme», explicó Wirtz. «Tuvimos unas cuantas conversaciones y me dio algunas cosas que tener en cuenta e intentar aplicar. Me alegro de que hablara conmigo. Sin duda va en la dirección correcta».

Klopp también expresó su satisfacción, elogiando la ética de trabajo y la creatividad del centrocampista. El seleccionador de Alemania dijo a los periodistas: «La forma en la que queremos jugar le viene bien a 'Flo' Wirtz. Creo que todo el mundo en Liverpool está muy feliz hoy. El chico rebosa alegría por jugar y ha trabajado increíblemente duro».



