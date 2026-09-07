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«¡El tipo de asistencia que verías de Messi!»: Dusan Vlahovic elogia a Orkun Kokcu tras sus heroicidades en el derbi
El Besiktas sella una sensacional victoria en el derbi
El Besiktas firmó una fantástica remontada en la segunda parte para vencer por 2-1 a su eterno rival, el Fenerbahce, en Kadikoy en la cuarta jornada de la temporada de la Trendyol Super Lig. La victoria dio a los visitantes el derecho a presumir en el primer derbi de Estambul de la campaña.
El Fenerbahce se adelantó en el minuto 26 por medio de su capitán, Milan Skriniar, pero el Besiktas empató 12 minutos después gracias a Ridvan Yilmaz.
Dusan Vlahovic completó la remontada en el minuto 73 al marcar el gol decisivo para sellar un memorable triunfo a domicilio.
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Vlahovic elogia a Kokcu, «como Messi»
Tras su primera aparición en un derbi del fútbol turco, Vlahovic expresó su satisfacción por el resultado y quiso dedicar un elogio especial a la asistencia clave del capitán Orkun Kokcu.
«Orkun Kokcu es una estrella de talla mundial», dijo Vlahovic después del partido. «Gracias a él, estoy marcando muchos goles. Esta noche volvió a dar una asistencia fantástica, de las que le ves hacer a Messi».
«Tengo la suerte de tener la oportunidad de jugar a su lado», añadió el delantero. «Aunque marqué, no habría importado si no hubiéramos ganado el partido».
Kokcu destaca la generosidad del equipo
Kokcu reveló que preparó deliberadamente el gol de la victoria para Vlahovic a pesar de tener espacio para rematar él mismo. El capitán del Besiktas elogió la capacidad de reacción de su equipo después de empezar por detrás muy pronto en el partido.
"Podría haber rematado yo mismo en el segundo gol, pero sabía que Vlahovic iba a estar ahí", explicó Kokcu. "Vlahovic es un jugador de primer nivel que tiene hambre de goles".
"Nuestra moral se resintió un poco cuando nos vimos por detrás, pero reaccionamos rápido", añadió. "Le demostramos a todo el mundo que somos un buen equipo".
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Cobrando impulso en la Superliga turca
La victoria a domicilio supone un impulso importante para el Besiktas en la clasificación de la Superliga, mientras busca ganar impulso en este inicio de temporada.
Vlahovic subrayó que todavía está trabajando para alcanzar su mejor condición física y espera firmar cifras goleadoras aún más altas a medida que avance la temporada.
El Besiktas centrará ahora su atención en sus próximos partidos de liga, con el objetivo de mantener su buen momento tras su éxito en el derbi de Kadikoy.
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