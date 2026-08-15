¡El Tiburón aterriza en París! El PSG completa el fichaje bomba de 50 millones de euros de la estrella del Barcelona Ferran Torres

El PSG ha oficializado el fichaje de Torres procedente del Barcelona tras varios días de intensas negociaciones. El gigante francés ha alcanzado un acuerdo total con el club catalán por una cantidad de traspaso que, según se informa, ronda los 50 millones de euros. El delantero de 26 años ha firmado un lucrativo contrato de cinco años que le mantendrá en la capital francesa hasta 2031. También ha recibido el prestigioso dorsal número nueve de cara a la nueva temporada en el Parque de los Príncipes.

Torres deja el Camp Nou tras una etapa doméstica muy exitosa. Ganó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España desde su llegada procedente del Manchester City a comienzos de 2022.