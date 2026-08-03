En apenas unos pocos días, la ambición de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), pasó de estar cerca de cumplir el sueño del "gran respaldo" a convertirse en una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado desde que asumió el cargo en 2016.
El proyecto anunciado a finales de julio de 2026 bajo el nombre de "FIFA Forward Enterprise" tenía como objetivo crear una empresa comercial valorada en unos 20.000 millones de dólares que se encargaría de gestionar los derechos comerciales y las operaciones organizativas de los torneos de la FIFA, encabezados por el Mundial masculino y femenino y el Mundial de Clubes.
El plan contemplaba vender una participación minoritaria de hasta el 20% a inversores del sector privado a cambio de recaudar alrededor de 4.200 millones de dólares, con promesas de repartir una generosa financiación adicional entre las federaciones miembro. Sin embargo, el proyecto se derrumbó rápidamente bajo el peso de una amplia oposición continental, dimisiones internas y duras críticas, lo que obligó a Infantino a dar marcha atrás oficialmente en un comunicado emitido en las primeras horas del 1 de agosto de 2026.
Infantino reconoció en su comunicado que el proyecto "provocó divisiones" que ya no servían al objetivo principal, y anunció que "no seguirá adelante". Este retroceso no fue una simple cancelación de un plan comercial, sino que puso de manifiesto pérdidas multidimensionales que afectaron al hombre que, hasta hace poco, era considerado una de las figuras más poderosas del mundo del deporte.