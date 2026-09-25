Tasos Douvikas, héroe de Grecia, expresó su alegría después de cabecear a la red en el minuto 95 para asegurar una victoria por 2-1 sobre Serbia en Belgrado. Tras salir desde el banquillo como parte del sistema de doble ataque introducido por Ivan Jovanovic en los minutos finales, el delantero del Como se elevó por encima de todos dentro del área para rematar el centro de Kostas Tsimikas.

El tempranero gol de Andrija Zivkovic en el minuto cuatro había adelantado inicialmente a Serbia en el estadio Rajko Mitic.

Sin embargo, el empate de Christos Tzolis en la segunda parte preparó el escenario para la dramática intervención final de Douvikas.