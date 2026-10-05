La relación entre Ronaldo y el entorno de la selección portuguesa ha tocado un nuevo mínimo después de un cruce público de declaraciones entre el seleccionador Jesus y el estrecho aliado de Ronaldo, Piers Morgan. El presentador acudió a las redes sociales para expresar su furia después de que Jesus restara importancia a un incidente reciente que involucró al capitán del Al-Nassr durante el parón internacional. Morgan, que llevó a cabo la famosa entrevista explosiva que provocó la salida de Ronaldo de Old Trafford, no se mordió la lengua en su valoración del estilo de liderazgo del actual seleccionador de Portugal.

En una publicación en X, Morgan lanzó una dura reprimenda al técnico. "Este tipo es el Ten Hag portugués... quiere hacerse un nombre yendo de tipo duro e intentando humillar a @cristiano con una falta de respeto escandalosa. Me ocuparé de él, desde una perspectiva muy bien informada, en el episodio de esta noche de Football Uncensored", declaró Morgan.

La comparación con el exentrenador del Manchester United es especialmente punzante, dado el muy publicitado y agrio enfrentamiento de Ronaldo con el neerlandés antes de marcharse a la Saudi Pro League.