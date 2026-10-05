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«¡El Ten Hag portugués!»: Piers Morgan lanza un veredicto brutal sobre Jorge Jesus tras su enfrentamiento con Cristiano Ronaldo
Morgan carga contra Jesus por la comparación con Ten Hag
La relación entre Ronaldo y el entorno de la selección portuguesa ha tocado un nuevo mínimo después de un cruce público de declaraciones entre el seleccionador Jesus y el estrecho aliado de Ronaldo, Piers Morgan. El presentador acudió a las redes sociales para expresar su furia después de que Jesus restara importancia a un incidente reciente que involucró al capitán del Al-Nassr durante el parón internacional. Morgan, que llevó a cabo la famosa entrevista explosiva que provocó la salida de Ronaldo de Old Trafford, no se mordió la lengua en su valoración del estilo de liderazgo del actual seleccionador de Portugal.
En una publicación en X, Morgan lanzó una dura reprimenda al técnico. "Este tipo es el Ten Hag portugués... quiere hacerse un nombre yendo de tipo duro e intentando humillar a @cristiano con una falta de respeto escandalosa. Me ocuparé de él, desde una perspectiva muy bien informada, en el episodio de esta noche de Football Uncensored", declaró Morgan.
La comparación con el exentrenador del Manchester United es especialmente punzante, dado el muy publicitado y agrio enfrentamiento de Ronaldo con el neerlandés antes de marcharse a la Saudi Pro League.
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Explicada la polémica del calentamiento
La tensión surge de la reciente victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega, en la que Ronaldo se quedó en el banquillo durante todo el partido. A pesar de que le pidieron que calentara, el cinco veces ganador del Balón de Oro no llegó a entrar al campo, lo que provocó una gran especulación sobre su situación dentro de la selección.
Más tarde, Jesus intentó explicar la decisión y sugirió que los medios y los aficionados solo se centraron en el incidente por la enorme dimensión de Ronaldo dentro del fútbol, y no porque se tratara de un desaire táctico. El seleccionador se preguntó por qué situaciones similares con otros jugadores no reciben el mismo nivel de intenso escrutinio por parte de la prensa.
«Solo porque era él. Solo porque era él, y quizá con razón, porque es un símbolo, se ha creado todo este asunto de calentar y no calentar, entrar y no entrar», dijo Jesus. Después defendió aún más su decisión al señalar el doble rasero en la cobertura.
«¿Cuántos jugadores calentaron hoy y no entraron? ¿Cuántos? ¿Va a haber un problema con alguno de ellos? No», añadió, insistiendo en que el pequeño incidente no había causado ningún daño duradero en su relación profesional con el capitán del equipo.
Ronaldo abandona la concentración de la selección nacional
A pesar de los intentos del entrenador por restar dramatismo al asunto, la situación se agravó rápidamente cuando Jesus informó a los medios de que Ronaldo tampoco sería titular en el siguiente partido de la Nations League contra Dinamarca. Poco después de este anuncio, el legendario delantero tomó la drástica decisión de abandonar la concentración de Portugal tras una conversación privada con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença.
Su salida alimentó las informaciones sobre una importante fractura, al sugerir que el veterano atacante consideró que la gestión de su papel fue deficiente en la comunicación y personalmente insultante. Desde entonces, Jesus ha intentado tender puentes al afirmar que la puerta sigue abierta para un regreso, pero el daño en su relación profesional parece considerable.
- IG:@piersmorgan
La cadena promete sacar la verdad a la luz
Morgan ha prometido ofrecer más detalles sobre lo que califica como la «sorprendente falta de respeto» mostrada hacia su amigo, al asegurar que tiene información interna sobre la naturaleza del conflicto. La promesa del presentador de «ocuparse de» el entrenador en su programa sugiere que podrían conocerse más revelaciones sobre las conversaciones que tuvieron lugar a puerta cerrada en Oporto.
Mientras el debate sigue al rojo vivo en Portugal, muchos aficionados continúan divididos sobre si el equipo ha dejado atrás a su hijo más famoso o si Jesus está provocando innecesariamente a un icono nacional para reafirmar su propia autoridad.
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