AFP
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El técnico del Marsella, Bruno Genesio, critica la «falta de madurez» después de que la derrota en Le Classique deje al gigante de la Ligue 1 en zona de descenso
Los errores costosos agravan la crisis
Una profunda frustración se apoderó de Genesio tras ver cómo su equipo sufría otro duro golpe ante su acérrimo rival, el PSG, en el Velodrome el domingo por la noche. El entrenador del Marsella destacó la incapacidad de sus jugadores para aprender de errores pasados, ya que se repitieron fallos idénticos en momentos decisivos. Este resultado perjudicial volvió a dejar al descubierto la frágil mentalidad competitiva de la plantilla, dejando al club en los puestos de descenso de la Ligue 1.
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El entrenador denuncia la fragilidad mental
A pesar de ver cómo su equipo empataba gracias a un momento de brillantez de Angel Gomes, Genesio criticó la caída inmediata de concentración que llevó al gol de la victoria de Marquinhos y a la tarjeta roja de Timothy Weah. El entrenador rechazó abiertamente los elogios posteriores al partido, firme en que fracasar repetidamente a la hora de aprovechar la inercia es inaceptable.
Desahogando su frustración ante los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido, Genesio insistió: "Me estoy cansando un poco de repetir siempre las mismas cosas. No podemos estar satisfechos con perder 2-1, especialmente cometiendo los mismos errores. No aprendemos de nuestros errores.
"No tengo nada que reprochar a mis jugadores contra el mejor equipo de Europa. Si nos conformamos con nuestras derrotas, no avanzaremos. Deberíamos haber aprovechado los partidos anteriores para aguantar en este encuentro".
Un técnico desafiante rechaza dimitir
Una cuarta derrota en cinco partidos dejó a los gigantes franceses entre los tres últimos en una fase temprana de la temporada por primera vez desde la temporada 2011-12. Pese al aumento del escrutinio, el entrenador se negó a encontrar ningún consuelo en una derrota por la mínima.
Al referirse a las carencias persistentes de su equipo sobre el terreno de juego, Genesio añadió: "Estoy aquí para ganar partidos, no para recibir elogios tras las derrotas. Seguimos perdiendo por los mismos errores, es frustrante. La plantilla dio más que todo ante el mejor equipo de Europa. Durante las últimas 3-4 semanas, ha sido siempre el mismo problema recurrente: falta de concentración, falta de madurez. Hicimos lo que había que hacer en defensa, en la salida de balón. Si hubiéramos encajado un gol espectacular, habríamos aplaudido... Pero aquí, una derrota honrosa no me satisface".
Descartando las especulaciones sobre su posición y reafirmando su compromiso con el cargo, Genesio declaró: "No se me pasa por la cabeza dimitir. Hablaré con mis jugadores y con mi directiva. Mi objetivo es hacer progresar a este equipo".
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La lucha por evitar el descenso pone a prueba la determinación
Genesio afronta una tarea complicada para reconstruir la fortaleza mental de su plantilla tras un inicio preocupante. La suspensión de Weah obligará a reestructurar la defensa de cara a su partido de la sexta jornada. El Marsella debe poner fin ahora a esta mala racha cuanto antes para sumar puntos cruciales y salir de la zona de descenso de la Ligue 1.
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