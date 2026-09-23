El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, lanza un BRUTAL ultimátum de traspaso al delantero de 12,5 millones de libras Federico Chiesa

Tras sufrir una lesión en la zona lumbar durante la pretemporada, Chiesa no volvió a entrenarse con el primer equipo hasta esta semana. Sin embargo, el atacante ya afronta una dura batalla para impresionar a su nuevo entrenador.

Según el medio italiano Calcio Mercato, Iraola ha lanzado un ultimátum contundente al delantero. Según se informa, al ex de la Juventus se le ha dicho que «haga las maletas» si no logra entrar rápidamente en los planes del técnico para el primer equipo.

Esta dura realidad llega después de su reciente exclusión de la lista europea del Liverpool junto a Endo. Es una situación familiar para el italiano, que inicialmente se quedó fuera de la lista la temporada pasada antes de sustituir al lesionado Giovanni Leoni en septiembre.