La decisión mantiene la valiente política de Castro de acelerar la llegada del talento en bruto sin importar la fecha de nacimiento que figure en sus certificados. Esa convicción ya quedó subrayada el 16 de agosto de 2026, cuando el lateral izquierdo Marc Santos hizo un debut histórico en la máxima categoría a domicilio ante el Espanyol, pese a la derrota por 3-0. Con 15 años y 288 días, Santos se convirtió en el debutante liguero más joven de la historia del Levante UD y en el tercer jugador más joven en disputar un partido en la historia de la máxima categoría española.