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El técnico del Levante, Luis Castro, convoca al prodigio de 14 años Diego Moyano para entrenarse con el primer equipo mientras acecha un récord de LaLiga
Moyano se une a los entrenamientos del primer equipo
El técnico portugués volvió a asumir un desafío desafiante el jueves al incorporar a las sesiones del primer equipo al defensa, nacido en marzo de 2012. Según MARCA, el adolescente diestro combina templanza con el balón, poderío aéreo y versatilidad en la línea defensiva. Entrenarse ahora junto a profesionales experimentados le brinda a Moyano una oportunidad real de convertirse en el jugador más joven de la historia de LaLiga.
- Pressinphoto
La valiente apuesta por integrar a los jóvenes da sus frutos
La decisión mantiene la valiente política de Castro de acelerar la llegada del talento en bruto sin importar la fecha de nacimiento que figure en sus certificados. Esa convicción ya quedó subrayada el 16 de agosto de 2026, cuando el lateral izquierdo Marc Santos hizo un debut histórico en la máxima categoría a domicilio ante el Espanyol, pese a la derrota por 3-0. Con 15 años y 288 días, Santos se convirtió en el debutante liguero más joven de la historia del Levante UD y en el tercer jugador más joven en disputar un partido en la historia de la máxima categoría española.
La presión financiera impulsa la dependencia de la cantera
Las persistentes limitaciones financieras han obligado a la directiva a apoyarse en gran medida en la cantera, con la esperanza de descubrir otra joya al estilo de Carlos Espi. Esta estrategia rentable se ha reforzado con la llegada del prometedor belga Yanis Musuayi y del internacional juvenil austriaco Feanyi Ndukwe, cedido por el Liverpool. La confianza del cuerpo técnico en la juventud también quedó patente la pasada temporada, cuando los canteranos Nacho Perez y Paco Cortes debutaron con el primer equipo.
- SOPA Images
El debut con la absoluta espera al prodigio adolescente
La prueba inmediata de Moyano es mantener su agudeza y su serenidad para convencer al cuerpo técnico en plena exigente temporada liguera. Con la pelea por la permanencia en el horizonte, Castro debe identificar con cuidado el momento adecuado antes de lanzar al juvenil a la presión de la competición. Si esos primeros minutos oficiales llegan en las próximas semanas, el defensa establecerá un hito extraordinario que difícilmente será superado en el fútbol europeo.
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