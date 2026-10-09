Kompany ha expresado su enorme admiración por Olise, al sugerir que el extremo ya está rindiendo a un nivel que le sitúa entre la élite del fútbol. El ex capitán del Manchester City se ha quedado asombrado por el impacto que ha tenido el francés desde su llegada procedente del Crystal Palace, y no tardó en destacar los atributos únicos del jugador. Durante una conversación con Sky Sport Germany, Kompany dejó claro que considera al atacante un talento especial.

Al ser preguntado sobre si Olise ya había alcanzado el estatus de uno de los mejores del planeta, Kompany fue contundente en su respuesta. "Sí, absolutamente. Sin ninguna duda. Ha progresado enormemente en los últimos años", afirmó el entrenador del Bayern. "Creo que un jugador con el talento de Michael Olise siempre triunfará, siempre estará entre los mejores. No solo por su talento, sino también por su mentalidad y su atención al detalle. La manera en la que siempre detecta algo que otros quizá no ven, incluso en los entrenamientos. Y por eso el chico ya se ha convertido en un jugador tan especial en el fútbol mundial."