El primer mensaje de Rodrigo tras su fichaje por el Barcelona llegó alto y claro, ya que habló de su disponibilidad para jugar, de su visión del equipo y de su ambición dentro de su nuevo proyecto.

También se refirió a varios de sus compañeros y a los posibles fichajes, durante la rueda de prensa de su presentación como jugador del conjunto catalán.

Rodrigo firmó su contrato con el Barcelona hasta el año 2030, asegurando que ya está listo para jugar con el equipo, mientras que el club aún no ha desvelado el número que lucirá, y el jugador se limitó a posar con su nueva camiseta, que llevaba su nombre y la fecha de finalización de su contrato.

Y dijo: "Ya estoy listo para jugar".