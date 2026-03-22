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El Swansea, indignado por la cobertura especial de Sky Sports sobre el Wrexham; su director ejecutivo confirma que ha presentado una queja ante la EFL por la retransmisión de Ryan Reynolds y Rob Mac
Reynolds & Mac ofrecieron una retransmisión alternativa del partido entre el Wrexham y el Swansea
Esa no fue la única opción que se ofreció a los suscriptores de Sky ese día, ya que se proporcionó una retransmisión alternativa cuando Reynolds y Mac cogieron un micrófono y se unieron a David Prutton en la cabina de retransmisión. A lo largo de los 90 minutos, se reencontraron con varias caras conocidas, entre ellas Ben Tozer, Ollie Palmer, Humphrey Ker, Ben Foster y Steven Fletcher.
Sky Sports retransmitió el partido con normalidad en otro canal, donde se ofreció una visión más equilibrada, pero el Swansea ha mostrado su descontento con los privilegios de los que disfruta el Wrexham, ya que sus copresidentes de primera fila atraen mucho interés. Los Red Dragons han visto cómo su cotización se disparaba tras una impresionante adquisición en 2021.
La galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» ha abierto una ventana al mundo, y el éxito en el campo ha supuesto una racha histórica de tres ascensos consecutivos, mientras el equipo de Phil Parkinson aspira a una plaza en la Premier League.
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Lo que dijo el director ejecutivo del Swansea sobre la retransmisión del derbi por Sky Sports
Cadenas como Sky se están aprovechando de ese entusiasmo de los aficionados, sin presionar a los espectadores para que se empapen de la experiencia del Wrexham, pero el Swansea cree que el terreno de juego se está inclinando ligeramente a favor de los equipos que cuentan con los nombres más sonados.
El director ejecutivo, Tom Gorringe, declaró en sus notas de programa para el enfrentamiento de los Swans contra el líder de la Championship, el Coventry City: «Una vez más contamos con la presencia de las cámaras de Sky Sports, aunque esperamos que la cobertura de este partido sea más equilibrada que la que presenciamos en nuestro partido en Wrexham el pasado fin de semana.
«Aunque no creo que nadie discuta que queremos seguir aumentando la visibilidad del producto de la EFL, los medios para hacerlo deben ser equilibrados e imparciales. En mi opinión, la previa y la cobertura del partido en sí dejaron mucho que desear en esos aspectos concretos.
«Dado que la producción corría a cargo de la propia productora de Rob y Ryan, todos los invitados y la atención se centraron en su equipo, hubo celebraciones con David Prutton —el rostro de la cobertura de la EFL en Sky— y el anuncio del comentario del partido ni siquiera mencionó que jugábamos.
«Tanto a mí como a varios miembros de nuestro personal nos pareció que éramos una mera nota al margen y que se daba prioridad a nuestros anfitriones en cada oportunidad, y como club recomendamos encarecidamente que se reflexione más críticamente sobre cómo se gestionan estas situaciones en el futuro. Esta es una postura que discutiré con la EFL la semana que viene».
Respuesta a las acusaciones de favoritismo hacia el Wrexham
Sky presentó «En directo desde Wrexham con Rob y Ryan» como una «emisión única en su género». Mac afirmó haber disfrutado de la oportunidad y la calificó como «la experiencia profesional más gratificante de toda mi vida». Los aficionados pudieron ver, entre bastidores, cómo Mac y Reynolds gestionaban el estrés de ver el partido del Wrexham en directo, hasta que finalmente pudieron celebrar la victoria por 2-0 en el derbi.
Sky Sports ha comunicado a BBC Wales que, contrariamente a lo que ha afirmado Gorringe, la cobertura alternativa del Wrexham contra el Swansea fue producida y emitida por ellos, y no por Reynolds y Mac. También se han apresurado a señalar que el ex capitán del Swansea, Ashley Williams, formaba parte de su equipo de comentaristas en otro canal, mientras que el entrenador Vitor Matos fue entrevistado antes y después del partido, sin que se tratara a los Swans de forma diferente al Wrexham y a Parkinson.
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Modric y Snoop Dogg: el Swansea cuenta con sus propias estrellas
El Swansea también ha despertado un gran interés desde que incorporó a figuras famosas a su grupo de propietarios. La leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, Luka Modric, que ahora milita en el AC Milan, forma parte de ese equipo junto a la icónica estrella del rap estadounidense Snoop Dogg.
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