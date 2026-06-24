El sustituto ya está listo: la selección alemana podría tener una baja en su último partido de grupo contra Ecuador

El partido del jueves (22:00 h, ARD y MagentaTV) en East Rutherford no tiene gran importancia deportiva para Alemania, ya clasificada como primera de grupo.

Por la tarde (15:00, hora local; 21:00, CET), el equipo volará en el avión de la FIFA desde el aeropuerto de Smith Reynolds hasta Newark, a unos 700 km, en un trayecto de 1 h 15 min. Se alojará en el MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann y el «superjoker» Undav atenderán a la prensa en el estadio (18:45/01:45).

El estadio de los Giants y Jets, el segundo más grande del Mundial con 80 663 asientos, acogerá a 4 800 aficionados alemanes con las entradas agotadas.

La selección alemana sigue allí los pasos del «cuento de hadas del verano» de 2006. Aquella fue la última vez que logró dos victorias en su debut mundialista; hace 20 años, en el tercer partido de la fase de grupos, también se midió a Ecuador. Un doblete de Miroslav Klose y el gol de Lukas Podolski cerraron la fase de grupos con un 3-0 perfecto; por cierto, también en el estadio de la final del torneo, que en aquel entonces era el Estadio Olímpico de Berlín.