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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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El sustituto ya está listo: la selección alemana podría tener una baja en su último partido de grupo contra Ecuador

World Cup
Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
N. Brown
D. Raum

La selección alemana de fútbol podría perder al lateral izquierdo Nathaniel Brown para el último partido de la fase de grupos del Mundial contra Ecuador.

El jugador de Fráncfort no participó el miércoles por la mañana (hora local) en la última sesión de entrenamiento antes de viajar a Nueva York/Nueva Jersey para enfrentarse a los sudamericanos. En su lugar, Brown realizó un ligero trabajo de carrera con el preparador físico Krunoslav Banovcic.

  • David Raum reemplazará a Brown. El jugador del Leipzig recupera la titularidad tras cederla justo antes del Mundial. Julian Nagelsmann modificará el once: con la baja de Nico Schlotterbeck (ligamento medial), Antonio Rüdiger formará pareja defensiva con Jonathan Tah.

    La sesión en el Spry Soccer Stadium de Winston-Salem transcurrió bajo el sol, tras las lluvias del día anterior. El grupo de malabarismos con Pascal Groß y Maximilian Beier arrancó temprano, como de costumbre, y el trío de Stuttgart —Deniz «Uns» Undav, Angelo Stiller y Jamie Leweling— también se sumó antes de lo previsto. Manuel Neuer mantenía el balón en el aire con tranquilidad.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La selección alemana ya es campeona del grupo antes de jugar contra Ecuador.

    El partido del jueves (22:00 h, ARD y MagentaTV) en East Rutherford no tiene gran importancia deportiva para Alemania, ya clasificada como primera de grupo.

    Por la tarde (15:00, hora local; 21:00, CET), el equipo volará en el avión de la FIFA desde el aeropuerto de Smith Reynolds hasta Newark, a unos 700 km, en un trayecto de 1 h 15 min. Se alojará en el MC, Autograph Collection Montclair. Nagelsmann y el «superjoker» Undav atenderán a la prensa en el estadio (18:45/01:45).

    El estadio de los Giants y Jets, el segundo más grande del Mundial con 80 663 asientos, acogerá a 4 800 aficionados alemanes con las entradas agotadas.

    La selección alemana sigue allí los pasos del «cuento de hadas del verano» de 2006. Aquella fue la última vez que logró dos victorias en su debut mundialista; hace 20 años, en el tercer partido de la fase de grupos, también se midió a Ecuador. Un doblete de Miroslav Klose y el gol de Lukas Podolski cerraron la fase de grupos con un 3-0 perfecto; por cierto, también en el estadio de la final del torneo, que en aquel entonces era el Estadio Olímpico de Berlín.

  • La selección alemana para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    DelanteroJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray de Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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