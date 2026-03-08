Getty Images Sport
El Sunderland queda eliminado de la FA Cup tras caer ante el Port Vale, colista de la League One, en una sensacional sorpresa
La magia de la FA Cup
Los Black Cats no lograron imponer su autoridad de primera división frente a un rival que muchos esperaban que fuera barrido. El ambiente en Burslem fue electrizante desde el primer pitido, ya que los 10 685 espectadores locales intuían que podía ser una tarde histórica frente a sus ilustres visitantes.
Waine hunde a los Black Cats
El momento decisivo llegó en el minuto 28 gracias a Ben Waine. Tras un córner que se mantuvo vivo gracias al decidido ataque del Vale, el delantero, que casualmente se identifica como aficionado del Newcastle, el mayor rival del Sunderland, saltó más alto que nadie y envió un cabezazo en parábola al fondo de la red. El gol provocó el delirio entre los aficionados locales, que se adelantaban inesperadamente en el marcador. El Sunderland, liderado por sus estrellas de la máxima categoría, luchó por encontrar el ritmo para responder al revés. Aunque el equipo de la Premier League dominó la posesión, le faltó la precisión necesaria para romper la defensa del Port Vale, que jugó con la tenacidad defensiva de un equipo mucho más alto en la clasificación.
Según Opta, esta victoria supone un hito monumental para el Port Vale, ya que ha alcanzado los cuartos de final de la FA Cup por segunda vez en su historia (la primera fue en 1953-54). Además, al derrotar a los Black Cats, los Valiants han eliminado a un rival de la Premier League de la competición por primera vez desde su famoso triunfo contra el Everton en la cuarta ronda de 1995-96.
El stand de Valiant
La segunda mitad fue en gran parte una historia de defensa a ultranza por parte de los colistas de la League One. A medida que el reloj avanzaba, el Sunderland lanzó a sus jugadores al ataque en un intento desesperado por forzar la prórroga, pero se encontraron con un muro de camisetas blancas en cada jugada. La organización y el espíritu del Vale se mantuvieron intactos durante los compases finales.
A pesar de la diferencia en calidad y recursos, los Black Cats simplemente no hicieron lo suficiente para remontar. Su alineación repleta de estrellas se vio sofocada por la disciplina táctica del equipo local, que recordó al mundo del fútbol por qué esta competición sigue siendo el mejor escenario para lo improbable. El pitido final provocó escenas de celebración desenfrenada al completarse la historia del equipo menos favorito.
Sueños de cuartos de final
El Port Vale centra ahora su atención en el sorteo de cuartos de final, que está previsto para el lunes. La victoria supone un importante punto álgido en una temporada por lo demás difícil para el club, y supone un impulso muy necesario para sus seguidores. Para los Valiants, la perspectiva de otra gran eliminatoria en cuartos de final es ahora una realidad.
El Sunderland, por su parte, tendrá que reflexionar sobre la oportunidad perdida y la humillante eliminación a manos del equipo con peor clasificación que queda en la competición. Los Black Cats deben ahora volver a centrarse en la Premier League y en su lucha por terminar entre los diez primeros, ya que el peso de esta sensacional derrota probablemente perdurará mucho tiempo en la memoria de sus aficionados desplazados.
