El Sunderland queda eliminado de la FA Cup tras caer ante el Port Vale, colista de la League One, en una sensacional sorpresa

El momento decisivo llegó en el minuto 28 gracias a Ben Waine. Tras un córner que se mantuvo vivo gracias al decidido ataque del Vale, el delantero, que casualmente se identifica como aficionado del Newcastle, el mayor rival del Sunderland, saltó más alto que nadie y envió un cabezazo en parábola al fondo de la red. El gol provocó el delirio entre los aficionados locales, que se adelantaban inesperadamente en el marcador. El Sunderland, liderado por sus estrellas de la máxima categoría, luchó por encontrar el ritmo para responder al revés. Aunque el equipo de la Premier League dominó la posesión, le faltó la precisión necesaria para romper la defensa del Port Vale, que jugó con la tenacidad defensiva de un equipo mucho más alto en la clasificación.

Según Opta, esta victoria supone un hito monumental para el Port Vale, ya que ha alcanzado los cuartos de final de la FA Cup por segunda vez en su historia (la primera fue en 1953-54). Además, al derrotar a los Black Cats, los Valiants han eliminado a un rival de la Premier League de la competición por primera vez desde su famoso triunfo contra el Everton en la cuarta ronda de 1995-96.