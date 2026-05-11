La victoria del Barça parecía inevitable ante un rival que ya había rendido hace semanas. A los nueve minutos, Marcus Rashford lanzó un libre directo que superó la estirada de Thibaut Courtois y se coló por la escuadra.

El Barça olió la sangre y poco después sentenció con el 2-0. Dani Olmo asistió con un taconazo de volea a Ferran Torres, quien definió con precisión. El Madrid estaba a merced del rival y, de no ser por una gran parada de Courtois a un disparo en ángulo de Rashford, habría encajado el tercero antes del descanso.

El meta belga los mantuvo a flote en la segunda parte, pero fue una noche humillante para el Madrid, que llegó al clásico más importante de su calendario tras disputas internas que incluso mandaron a Fede Valverde al hospital con una lesión en la cabeza. Un desenlace de temporada lamentable, culminado con la humillación definitiva en casa del archirrival mientras el Barça levantaba el trofeo.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores en el Spotify Camp Nou, donde el título se queda en Cataluña...