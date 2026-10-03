Jonathan Moscrop
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«El sueño de todos los jugadores españoles»: el delantero del Racing de Santander Pablo Garcia espera una llamada de Luis de la Fuente con la selección absoluta de España
Un joven apunta a dar el salto al primer equipo
García espera que su sensacional estado de forma en las categorías inferiores convenza al seleccionador absoluto de España, De la Fuente, para darle su primera convocatoria con la selección. El atacante del Racing firmó un doblete en la goleada de la selección española sub-21 a San Marino por 13-0 en su partido de clasificación para la Eurocopa del 1 de octubre. Ese doblete elevó su cuenta a 13 goles entre varias categorías inferiores de España, culminando un impresionante inicio de la actual campaña de LaLiga.
- Jonathan Moscrop
Una delantera expone sus ambiciones de llegar al primer equipo
En declaraciones al programa de radio Otra Ronda en Radio MARCA tras la goleada en la fase de clasificación, el delantero de 20 años no ocultó su gran ambición de debutar en partido oficial con la selección absoluta de España. Subrayando su motivación por hacerse un hueco en los planes de De la Fuente, García declaró: "Es el sueño de todo jugador español debutar con la selección absoluta. Estoy peleando y trabajando cada día para ver si algún día Luis se interesa en llamarme".
La promesa prioriza la mejora continua de sí misma
La contundente goleada de 13 tantos supuso un impulso vital para el equipo de David Gordo tras la frustrante derrota por 2-1 ante Finlandia. Consciente de que dar el salto al fútbol de élite exige una mejora constante, el delantero, que esta temporada ya suma dos goles en LaLiga, concluyó: «Lo importante es seguir mejorando como futbolista en todos los aspectos en los que no soy tan bueno. Cuando mejore en esas áreas, los goles llegarán solos».
- NurPhoto
El delantero compagina la fase de clasificación y la liga
Todo apunta a que Garcia volverá a liderar el ataque cuando la selección española sub-21 se mida a Rumanía en su octavo partido de clasificación para la Euro el martes 6 de octubre. Al margen de sus compromisos internacionales, el delantero centrará rápidamente su atención de nuevo en la competición doméstica cuando el Racing reciba al Valencia en La Liga cinco días después. Mantener este olfato goleador con su club y con la selección sigue siendo clave para irrumpir en la convocatoria absoluta de De la Fuente de cara a la próxima ventana.
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