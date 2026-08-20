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imago-sport-1081370430.jpgRicardo Larreina Amador

Traducido por

El sueño de los campeones y la derrota del Real Madrid: mensajes emotivos de Cancelo tras fichar por el Barcelona

João Cancelo
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
Primera División
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
1ª División
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Portugal
España
Arabia Saudí

El lateral portugués habló sobre la concreción de su fichaje por el conjunto catalán: ¿qué dijo?

El portugués Joao Cancelo, nuevo lateral del Barcelona, envió numerosos mensajes cargados de emoción a la afición del club, tras completar oficialmente su fichaje por la entidad.

El Barcelona anunció este jueves la incorporación de Cancelo en una operación como agente libre, después de rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el Al-Hilal, mediante un contrato que se extiende por las próximas 3 temporadas y que finaliza en 2029.

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  • El sueño de los campeones

    Durante la rueda de prensa de su presentación, Cancelo se pronunció sobre la posibilidad de llevar al conjunto catalán a conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa, que falta en sus vitrinas desde que lo ganó por última vez en 2015.

    El lateral portugués afirmó, en declaraciones recogidas por el diario catalán "Mundo Deportivo": "Un club como el Barcelona debe estar preparado para ganarlo todo y, sin ninguna duda, aspiramos a lograr el título de la Liga de Campeones".

    Y explicó: "Para hacerlo, necesitamos contar con un equipo fuerte que entrene bien cada día, en el que los jugadores con más experiencia ayuden a los jóvenes y los jóvenes ayuden a los jugadores con más experiencia".

    Y añadió: "Creo que estamos en el camino correcto, porque tenemos una enorme cantidad de calidad en este grupo. Daremos lo mejor de nosotros para hacer posible ganar esta Liga de Campeones".

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  • La victoria sobre el Real Madrid

    Cancelo también se negó a otorgar al eterno rival, el Real Madrid, una importancia especial en cuanto a ganarle, ya que insistió en la necesidad de vencer en todos los partidos, tanto contra el conjunto blanco como contra cualquier otro.

    Y añadió: "Lo que me motiva es ganar a cualquier rival, y no solo al Real Madrid, vencer a todos los equipos que juegan contra nosotros. Soy una persona competitiva y he ganado muchas batallas en mi vida".

    Y continuó: "No solo me gusta derrotar al Real Madrid, sino que me gusta ganar a cualquier equipo que se enfrente a nosotros, y creo que tenemos un equipo estupendo capaz de competir contra cualquier adversario".

  • El sueño del Barcelona

    El nuevo lateral del Barcelona se remontó muchos años atrás para revelar su viejo sueño de fichar por el club catalán desde que era un niño pequeño, así como sus dos etapas anteriores con el equipo.

    Cancelo señaló al respecto: "Cuando estaba en el Valencia, ya tuve la oportunidad de venir aquí, pero no salió; después, cuando estaba en el Manchester City, también hubo una oportunidad, pero no se concretó".

    Y añadió: "Por eso siempre tuve ese profundo deseo de conocer el Barcelona, de ver cómo es realmente este club, porque era mi sueño de la infancia".

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  • La tercera experiencia

    Cancelo también habló sobre su incorporación al Barcelona por tercera vez en su carrera futbolística, después de haber jugado allí cedido por el Manchester City en la temporada 2023-2024, y por el Al-Hilal en la segunda mitad de la temporada pasada.

    Y explicó: "Cuando llegué aquí, mi primer año fue un poco agridulce; en algunos momentos estaba muy bien, y en otros era menos destacado, y no pude ayudar al club a ganar un título, y me marché con esa sensación".

    Y matizó: "Pero el año pasado, concretamente en la segunda mitad de la temporada, me dije a mí mismo: ya he ganado la Premier League, la Bundesliga y la Serie A, pero aquí es diferente".

    Y prosiguió: "No puedo explicar del todo el motivo, porque amo a este club, porque me encuentro a mí mismo en él, porque me siento cómodo en el vestuario, porque siento que la gente me valora y yo también la valoro".

    Y concluyó: "Así que es una mezcla de emociones, pero lo que puedo prometer es que daré todo lo que tengo por este club, y haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo a ganar títulos".