Cancelo también habló sobre su incorporación al Barcelona por tercera vez en su carrera futbolística, después de haber jugado allí cedido por el Manchester City en la temporada 2023-2024, y por el Al-Hilal en la segunda mitad de la temporada pasada.
Y explicó: "Cuando llegué aquí, mi primer año fue un poco agridulce; en algunos momentos estaba muy bien, y en otros era menos destacado, y no pude ayudar al club a ganar un título, y me marché con esa sensación".
Y matizó: "Pero el año pasado, concretamente en la segunda mitad de la temporada, me dije a mí mismo: ya he ganado la Premier League, la Bundesliga y la Serie A, pero aquí es diferente".
Y prosiguió: "No puedo explicar del todo el motivo, porque amo a este club, porque me encuentro a mí mismo en él, porque me siento cómodo en el vestuario, porque siento que la gente me valora y yo también la valoro".
Y concluyó: "Así que es una mezcla de emociones, pero lo que puedo prometer es que daré todo lo que tengo por este club, y haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlo a ganar títulos".