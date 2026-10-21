Su compatriota Grimandi espera que se hagan realidad los sueños que le han acompañado durante toda su carrera. El exjugador del Arsenal, que en su día había esperado llevar a Mbappe al norte de Londres, declaró a GOAL, en colaboración con BetVictor Online Casino, al ser preguntado si el más temible de los delanteros logrará algún día lo que desea: «El único problema es que no ganó ningún título colectivo.

»Pero, en cuanto a su rendimiento individual, fue el máximo goleador de la Champions League, del Mundial y de España. Así que ¿podría haberlo hecho mejor? No lo sé. Tuvo un año fantástico la temporada pasada. El único problema es que no ganó ningún título. Sé que tener un título influye en la elección.

»Los dos últimos años han sido complicados para el Balón de Oro porque nadie sabe exactamente qué va a pasar. Hay tres nombres. A mí me encantaría ver a Kane ganar algún día el Balón de Oro. No sé si lo conseguirá, pero ha hecho muchísimo. Me gustan mucho su carácter y su calidad futbolística. Pero no sé qué pasará este año; quizá lo gane uno de Yamal, Mbappe o Kane.

»Os cuento una anécdota. Cuando Arsene [Wenger] y yo conocimos a Kylian en su casa, recuerdo que su madre dijo: “Arsene, ¿conoces a mi hijo?”. Y Arsene respondió: “No, no lo conozco muy bien, solo tiene 17 años, pero Gilles me ha dicho que es un jugador extraordinario”.

»Y su madre dijo: “Algún día ganará el Balón de Oro”. A mí me dio vergüenza. ¡El Balón de Oro, con solo 17 años! Pero se ha preparado para eso durante toda su carrera. Y espero que algún día lo consiga, porque es su objetivo personal desde que era niño, desde que juega al fútbol».