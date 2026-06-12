El sueño de Andy Robertson y Diogo Jota de jugar el Mundial se hizo realidad: el capitán de Escocia lleva las esperanzas de cinco millones de aficionados y el recuerdo de su excompañero en el Liverpool

Ese era también el principal objetivo de Jota. Tras ayudar a Portugal a ganar la Liga de Naciones el año pasado, estaba listo para aportar en la eliminatoria al Mundial.

Sin embargo, el 3 de julio de 2025, menos de un mes después de la victoria de Portugal en la tanda de penaltis contra España y solo 11 días tras su boda con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos, Jota falleció junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico en Zamora, España.

Al igual que sus compañeros del Liverpool, Robertson estaba desconsolado.

“En estos momentos pienso sobre todo en la familia”, escribió en Instagram. “Su pérdida es insoportable. Siento muchísimo que hayan perdido a dos almas tan preciosas: Diogo y Andre. Por el equipo y el club, intentaremos sobrellevar esto juntos... sin importar el tiempo que nos lleve.

Por mi parte, quiero hablar de mi amigo, mi compañero, el tipo al que quería y al que echaré muchísimo de menos. Podría hablar de él como jugador durante horas, pero eso no importa ahora.

Era un tipo estupendo, auténtico, normal y real. Lleno de amor por los suyos y siempre alegre.

Era el extranjero más británico que conocí; bromeábamos diciendo que era irlandés o escocés, y yo lo llamaba Diogo MacJota. Compartíamos aficiones: veíamos dardos y carreras de caballos; ir a Cheltenham este año fue uno de nuestros mejores momentos.

La última vez que lo vi fue el día más feliz de su vida: su boda. Recuerdo su sonrisa constante y el amor que derrochaba por su mujer y su familia.

No puedo creer que nos estemos despidiendo; es demasiado pronto y duele mucho. Gracias por estar en mi vida y hacerla mejor.

Te quiero, Diogo».