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Andy Robertson Diogo Jota GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

El sueño de Andy Robertson y Diogo Jota de jugar el Mundial se hizo realidad: el capitán de Escocia lleva las esperanzas de cinco millones de aficionados y el recuerdo de su excompañero en el Liverpool

Analysis
World Cup
A. Robertson
D. Jota
Escocia
Portugal
Liverpool
FEATURES
Haití vs Escocia

Faltaban segundos para que el Liverpool venciera 1-0 al Manchester City en Anfield el 16 de octubre de 2022 cuando Diogo Jota se tumbó por un problema muscular. Jürgen Klopp lo dijo todo: «Si Diogo se queda en el suelo, nunca es buena señal». La lesión en la pantorrilla lo mantendría de baja durante meses, no semanas, y lo marginó del Mundial 2022 con Portugal.

«Diogo está bien, por ahora», afirmó Klopp antes del Liverpool-West Ham. «Es muy inteligente; creo que ya sabía que era grave cuando lo sacamos del campo. Después del partido hablamos y me lo confirmó».

Comprender al instante que se quedaba sin viajar a Catar hizo aún más duro para Jota asimilar que se perdería su primera Copa del Mundo.

«Después de una gran noche en Anfield, la mía terminó de la peor manera. En el último minuto, uno de mis sueños se desmoronó», escribió Jota en redes sociales seis días después del partido contra el City. «Pero seré uno más animando desde fuera, tanto al club como a la selección, y luchando por volver lo antes posible». Fueron tiempos difíciles para Jota.

  • Liverpool FC v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    «La lesión más grave de mi carrera»

    Klopp intentó animarlo, pero Jota sentía que le habían robado la oportunidad de representar a su país en la máxima cita del fútbol.

    «Al día siguiente [de la lesión], Jürgen me dio un buen abrazo», contó Jota a FourFourTwo. «Sabía que, en ese momento, no había mucho que decir; solo intentaba consolarme. Y durante mi rehabilitación, cada vez que me veía me preguntaba cómo iban las cosas.

    Se nota que se preocupa. Eso es todo lo que se puede pedir: que el líder del equipo se preocupe por todos y demuestre que cuenta contigo. Pero fue la lesión más grave de mi carrera.

    Cuando te sacan en camilla, no pinta bien, pero aún tienes esperanza. Como estábamos tan cerca del Mundial, solo quería recuperarme a tiempo. Cuando me dijeron que no podría ir, fue el golpe más duro de mi carrera. Solo tristeza.

    Tenía la oportunidad de jugar mi primer Mundial y sabía que desempeñaba un papel importante en la selección nacional; había tenido un papel fundamental en la fase de clasificación, así que sentía que me merecía estar allí. Pero no pude estarlo».

    • Anuncios
  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    «Nos hemos decepcionado a nosotros mismos»

    Jugar al FIFA le ayudó a sobrellevar la decepción de haberse perdido el Mundial. Sin embargo, fue el apoyo de un compañero de equipo que vivía una frustración similar lo que realmente le ayudó a superar esos días difíciles.

    Jota y Andy Robertson ya llevaban dos años jugando juntos en Anfield, pero, como reveló después el escocés, fue al ver el Mundial de 2022 desde la distancia cuando se hicieron amigos de verdad.

    Sus emociones eran distintas: Jota sentía que le habían arrebatado la oportunidad de jugar el Mundial, mientras que Robertson creía que él y sus compañeros de la selección escocesa la habían desperdiciado.

    «Llevábamos mucho tiempo esperando este partido», declaró Robertson a Sky Sports tras la derrota de Escocia en la semifinal de la repesca del Mundial, en casa ante Ucrania, en junio de 2022. «Nuestras actuaciones previas habían sido realmente buenas y, para ser sinceros, no estuvimos a la altura.

    No jugamos como queríamos y eso es lo más decepcionante. Ya pasó. Después de una buena campaña, nos hemos defraudado a nosotros mismos.

    Se nos escapó el Mundial por otros cuatro años y eso duele, porque todos soñamos con jugar en ese gran torneo y no hicimos un partido que lo justificara».

  • Scotland v Ukraine - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    «Las posibilidades se están agotando»

    La decepción de Robertson fue tan profunda que, al principio, le costó ver el Mundial y prefirió alejarse del fútbol durante las primeras fases del torneo para disfrutar de unas necesarias vacaciones familiares.

    Al final animó a los jugadores del Liverpool que llegaron a Catar, pero no podía quitarse de la cabeza que «Escocia debería haber estado allí» junto a selecciones como Inglaterra, Países Bajos y Brasil, sobre todo porque, a sus 29 años, sabía que era poco probable tener muchas más oportunidades de jugar un Mundial.

    «En mis vacaciones me crucé con David Alaba, que vive algo similar al jugar con Austria», explicó en la web de su club en diciembre de 2022. «Me dijo que había estado en un par de Eurocopas, pero nunca en un Mundial. Los dos coincidimos: nos hacemos mayores y se nos acaban las oportunidades de clasificarnos.

    «En los últimos partidos que he visto se nota la pasión de la afición y de los jugadores que representan a su país; el torneo más importante es algo enorme. Lo viví en la Eurocopa con Escocia tras mucho tiempo, pero el Mundial es lo que me quema por dentro.

    «Quizá tenga una o dos oportunidades más, ya veremos; pero eso será en el futuro. Es algo que quieres lograr y en lo que quieres participar, y sin duda sigue siendo uno de mis objetivos».

  • Funeral Held For Diogo Jota And Andre Silva In Their Hometown Of GondomarGetty Images News

    «No me puedo creer que nos estemos despidiendo»

    Ese era también el principal objetivo de Jota. Tras ayudar a Portugal a ganar la Liga de Naciones el año pasado, estaba listo para aportar en la eliminatoria al Mundial.

    Sin embargo, el 3 de julio de 2025, menos de un mes después de la victoria de Portugal en la tanda de penaltis contra España y solo 11 días tras su boda con Rute Cardoso, madre de sus tres hijos, Jota falleció junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico en Zamora, España.

    Al igual que sus compañeros del Liverpool, Robertson estaba desconsolado.

    “En estos momentos pienso sobre todo en la familia”, escribió en Instagram. “Su pérdida es insoportable. Siento muchísimo que hayan perdido a dos almas tan preciosas: Diogo y Andre. Por el equipo y el club, intentaremos sobrellevar esto juntos... sin importar el tiempo que nos lleve.

    Por mi parte, quiero hablar de mi amigo, mi compañero, el tipo al que quería y al que echaré muchísimo de menos. Podría hablar de él como jugador durante horas, pero eso no importa ahora.

    Era un tipo estupendo, auténtico, normal y real. Lleno de amor por los suyos y siempre alegre.

    Era el extranjero más británico que conocí; bromeábamos diciendo que era irlandés o escocés, y yo lo llamaba Diogo MacJota. Compartíamos aficiones: veíamos dardos y carreras de caballos; ir a Cheltenham este año fue uno de nuestros mejores momentos.

    La última vez que lo vi fue el día más feliz de su vida: su boda. Recuerdo su sonrisa constante y el amor que derrochaba por su mujer y su familia.

    No puedo creer que nos estemos despidiendo; es demasiado pronto y duele mucho. Gracias por estar en mi vida y hacerla mejor.

    Te quiero, Diogo».

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Nunca abandonó realmente el terreno de juego»

    Víspera del decisivo Escocia-Dinamarca del 18 de noviembre. Robertson afirmó sentir solo «ilusión».

    En realidad estaba «destrozado» y ocultó sus sentimientos a los compañeros durante toda la preparación. No fue hasta después de la sensacional victoria de Escocia por 4-2 que el capitán pudo abrirse.

    «No podía quitarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota hoy», confesó a BBC Sport. «Hablamos mucho de ir al Mundial porque él se perdió el último con Portugal y yo también, con Escocia. Así que sé que hoy estará sonriendo por mí».

    La confesión conmovió al fútbol mundial. Para Cardoso, vencer a Dinamarca significaba más que llevar a Escocia a su primera Copa desde 1998: era el sueño de dos amigos hecho realidad.

    «Cuando oí tus palabras y supe lo que sentiste el día que Escocia se clasificó para el Mundial tras tantos años de espera, entendí que Diogo nunca dejó el campo», le escribió Cardoso.

    Al lograr ese momento y tu plaza en el Mundial, no irás solo; también llevarás su sueño. Cuando pises el campo, no serás solo tú quien camine: Diogo estará en tus pensamientos, en tus pasos, en tu corazón.

    Por eso, hoy quiero darte las gracias. Gracias por no olvidarlo. Gracias por llevártelo contigo. Gracias por convertir el dolor de la pérdida en fuerza y en algo tan hermoso. Así es como lo hacemos aquí en casa también, cada día.

    Él estaría, y está, increíblemente orgulloso de ti. Aprecia ese sueño, Andy. Vívelo por ti mismo y por él».

  • Brentford v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Jugando por los dos»

    Como era de esperar, Robertson está dispuesto a honrar la memoria de su amigo.

    «Hablábamos mucho de lo que significaría estar en el próximo Mundial y ese era el objetivo de los dos: llegar a Estados Unidos», declaró el escocés a la FIFA. «Me duele mucho que se lo hayan arrebatado.

    Pero lo llevaré en mi corazón y sé que estará conmigo en el primer partido, en el segundo, en el tercero y, con suerte, más allá.

    Siempre está ahí; siempre lo recordamos. A menudo evocamos anécdotas y, a veces, reímos o lloramos. No será distinto en este torneo, lleno de emoción.

    Sé que estará en primer plano en mi mente porque no solo juego por él, juego por los dos».

World Cup
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