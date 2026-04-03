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¿El sucesor del Bayern de Múnich? Jonas Urbig se pronuncia sobre la posibilidad de tomar el relevo de Manuel Neuer, ahora que la leyenda alemana se plantea retirarse
El futuro del puesto de titular en el Bayern
El Bayern se enfrenta a un cambio crucial en la portería, ya que la leyenda de 40 años, Neuer, se plantea si prolongar su ilustre carrera o retirarse al final de la temporada. Urbig ha reforzado notablemente sus credenciales esta temporada, sustituyendo de forma fiable al veterano y ganándose la confianza inquebrantable del entrenador Vincent Kompany. A pesar de la inmensa presión asociada al puesto, las actuaciones serenas del joven alemán han convencido a la directiva del club de que posee el temperamento necesario para el puesto.
- AFP
Urbig, listo para el reto
En una entrevista reciente, Urbig demostró una actitud madura respecto a su posible ascenso, centrándose en la fortaleza mental necesaria para representar a un club de la talla del Bayern. El portero destacó su idoneidad técnica para el sistema de Kompany, en particular su capacidad para resistir la presión durante la construcción del juego.
En declaraciones a Sky, Urbig habló sobre la posibilidad de un futuro a largo plazo como portero titular del club: «Si soy yo el elegido, esa no es mi decisión. Lo que sí puedo influir es en aportar la mentalidad y la calidad adecuadas y luego convertir eso en algo, porque el FC Bayern es un club muy grande. Creo que este enfoque me ha funcionado muy bien hasta ahora. Estar siempre mentalmente preparado para que me necesiten y listo para rendir en el campo. Creo que lo he gestionado bien hasta ahora».
Épocas contrastadas en el Allianz
Las estadísticas ponen de manifiesto un interesante contraste entre el legendario veterano y la estrella en ascenso, que actualmente tiene contrato con el club hasta junio de 2029. Neuer sigue siendo una figura formidable, con 10 partidos sin encajar goles en 29 apariciones esta temporada, mientras que Urbig ha impresionado con cinco partidos sin encajar goles en solo nueve encuentros de la Bundesliga desde su fichaje por 7 millones de euros. Esta combinación de experiencia y potencial ofrece al Bayern un lujo a la hora de elegir, aunque se espera que la decisión definitiva sobre el futuro de Neuer se tome en las próximas semanas.
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Un verano decisivo para el Bayern
La directiva del Allianz Arena debe concretar pronto su estrategia en la portería, ya que el contrato de Neuer llega a un punto crítico de cara al mercado de fichajes de verano. Con Urbig demostrando su fiabilidad y sus habilidades modernas, el club sigue estando bien posicionado para mantener la estabilidad defensiva, independientemente de si su legendario capitán renueva su contrato o decide retirarse.