El trabajador internacional húngaro, que ya luce el brazalete con su selección, se ha convertido en una pieza clave en la planificación a corto y largo plazo en Anfield. Se ha erigido en un líder sobre el terreno de juego, fijando unos estándares muy altos para que quienes le rodean los sigan.

La leyenda del Liverpool Gerrard hizo lo mismo en el mejor momento de su carrera, y Szoboszlai busca seguir los pasos más ilustres. Se ha ganado comparaciones con Pavel Nedved, Balón de Oro, y Smicer ve similitudes entre una estrella del presente y su compatriota checo.

El ganador de la Champions League de 2005, que en su día trabajó junto a Gerrard, también cree que Szoboszlai puede asumir un papel aún más importante en el Liverpool en los próximos años. Alguien tendrá que dar un paso al frente como capitán cuando el defensa neerlandés Virgil van Dijk vea expirar su contratoel próximo verano.