AFP
Traducido por
¿El sucesor de Lionel Messi? El técnico del Como señala a Nico Paz para heredar el icónico dorsal 10 de Argentina
Una despedida emotiva para Lionel Messi
Messi ha puesto fin oficialmente a su gloriosa carrera internacional. El ocho veces ganador del Balón de Oro disputó anoche su último partido con Argentina, que se impuso con comodidad por 3-0 a Benín.
Fue una noche marcada por la emoción dentro y fuera del campo. Tanto los aficionados como sus compañeros rompieron a llorar mientras el legendario delantero se despedía por última vez de Argentina. Messi se aseguró de poner el broche en su estilo habitual. El veterano capitán transformó un penalti en el minuto 71 para sumar un último gol internacional a su extraordinaria cifra.
- Getty Images Sport
La búsqueda del próximo número 10
La retirada de Messi desató de inmediato un enorme debate en todo su país. Argentina debe decidir ahora quién cargará con el gran peso y el honor de llevar la icónica camiseta con el número 10 de ahora en adelante.
Paz se postuló con firmeza durante la victoria ante Benín. El joven centrocampista brilló junto a su ídolo y marcó otro gol espectacular para ayudar a sellar el triunfo. Su sobresaliente actuación le ha valido enormes elogios. El director deportivo del Como, Ludi, cree firmemente que la estrella emergente de su club está perfectamente preparada para heredar ese legado.
Un talento de talla mundial listo para brillar
Ludi no se guardó nada en su elogiosa valoración del joven mediapunta. El directivo del Como considera que Paz posee la combinación ideal de capacidad técnica y mentalidad de élite necesaria para ese papel.
«Nico Paz es de clase mundial, tanto por su ética de trabajo como por su talento», dijo Ludi a Sky Sport Italia. «Sabe que un jugador tiene que merecerlo cada día, pero desde luego tiene lo necesario para asumir ese papel, y le deseo el futuro más brillante posible».
- AFP
Un futuro brillante para Argentina
Sustituir a un jugador de la talla histórica de Messi es una tarea casi imposible. Sin embargo, Argentina cuenta con una formidable riqueza de jóvenes talentos ofensivos preparados para guiar a la selección nacional hacia una nueva y audaz era. Paz se centrará ahora en mantener su excepcional estado de forma con el Como. Debe demostrar su regularidad semana tras semana para afianzar su sitio en el once inicial de Argentina.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias