¿El sucesor de Harry Kane? Un exdelantero de la Premier League y de la selección inglesa explica por qué Inglaterra carece de un nuevo «número 9»

Al preguntársele si la escasez de delanteros centro temibles —con jugadores como Kane, Robert Lewandowski, Karim Benzema y Luis Suárez cerca del final de sus carreras— es una tendencia mundial, el exdelantero de Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa y la selección inglesa Collymore, junto a lacasa de apuestas BetWright, declaró a GOAL: «En los últimos 15 o 20 años la mayoría de los equipos juegan con tres delanteros. Hablo con muchos entrenadores y me dicen: “Nadie quiere ser delantero porque nadie quiere asumir esa responsabilidad”.

Todos quieren ser extremos, mostrar su técnica, recortar hacia adentro y disparar, pero no se les juzga por su rendimiento. Si eres delantero centro, se te juzga por una sola cosa: los goles.

Para ser justos con Erling Haaland, cuando fichó por el Manchester City, procedente del Dortmund, a menudo recibía balones por encima de la defensa y tenía 30, 40 o 50 yardas para correr y definir. En el City solo tiene que entrar al área y empujarla. La mayoría de sus goles son así, pero eso no define a Haaland; tiene la disciplina para hacerlo.

«Sin duda, la culpa la tiene el cambio de jugar con dos delanteros centrales y dos extremos que solo dan servicio al punta, en vez de recortar hacia dentro y disparar cada vez, algo que me vuelve loco.

Antes, si jugabas por la banda y chutabas en vez de centrar, te reprendían: “No estás aquí para marcar, sino para servírselo en bandeja a los delanteros”.

Ahora solo hay un punta, así que la responsabilidad se reparte. Basta ver que se barajó a Calvert-Lewin y Welbeck como suplentes de Inglaterra por si Watkins no estaba en forma, Liam Delap ha tenido una mala racha en el Chelsea y, si revisas las categorías sub-21, sub-17 y sub-18, no hay delanteros que destaquen.

Es una tendencia global preocupante, pero todas las modas tienen su motivo. Espero que, dentro de cinco o diez años, los equipos recuperen alguna variante del 4-4-2 con dos delanteros que ocupen a uno o dos defensas, que ya no sabrán cómo marcar a dos porque están acostumbrados a uno solo. —como el PSG, el mejor equipo de Europa, que saca la pelota como en el rugby— y que vuelvan a ponerse de moda las jugadas a balón parado que han sido la seña de identidad del Arsenal esta temporada.

«Es una gran preocupación. Para alguien que fue delantero centro, ver tanta escasez de grandes delanteros, ya sea en la Premier League o en el Mundial, resulta tremendamente decepcionante».