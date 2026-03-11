¡El Sporting se hunde en el círculo polar ártico! El cuento de hadas del Bodö/Glimt continúa: el PSG le da una paliza al Chelsea en los últimos minutos

Chwitscha Kwarazchelia (86' y 90'+4) y Joao Vitinha (74') decidieron el partido abierto. Antes, Malo Gusto (28') y Enzo Fernández (57') del Chelsea habían respondido dos veces a los goles de Bradley Barcola (10') y Ousmane Dembelé (40').

Mientras tanto, al norte del círculo polar ártico, el Bodö/Glimt celebró su siguiente fiesta futbolística. En su campo de césped artificial, se impuso por 3-0 (2-0) al Sporting.

Después de que el equipo menos favorito eliminara al Inter de Milán, finalista del año pasado, en los playoffs, ahora le esperan los cuartos de final. Allí podría esperarle el Bayer Leverkusen. El Werkself logró un 1-1 (0-0) en el partido de ida contra el Arsenal FC.