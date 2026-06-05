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El Southampton ficha al portero del Bayern de Múnich tras una impresionante temporada cedido que ayudó al equipo a asegurarse una plaza en los play-offs de la Championship
Los Saints fichan a un portero titular
El Southampton ha hecho oficial el fichaje definitivo de Peretz tras su destacada etapa de seis meses en St Mary's. El portero alemán, de 25 años, llegó en enero y se consolidó como titular bajo las órdenes del entrenador Tonda Eckert.
Disputó 26 partidos, encajó solo dos derrotas y jugó todos los minutos de una racha de 21 encuentros sin perder con la que terminó la temporada.
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Peretz elogia el entorno familiar
El exjugador del Maccabi Tel Aviv, que ya disputó siete partidos con el Bayern como suplente de Manuel Neuer, mostró su alegría por fichar de forma definitiva. Peretz declaró: «Estoy muy emocionado.
«En estos meses, este ha sido mi hogar; hemos vivido momentos buenos y tensos, pero en las últimas semanas he sentido el verdadero ambiente de familia.
Para mí, eso fue decisivo. Sí, mi sueño es jugar en la Premier League y en los escenarios más importantes del mundo, pero mi mayor sueño es lograrlo con el Southampton. Creo de verdad que podemos llegar hasta ahí y conseguirlo».
La jerarquía, encantada con el compromiso
Las brillantes actuaciones del portero se extendieron a la FA Cup, donde su actuación frente a rivales de la Premier League ayudó a los Saints a alcanzar las semifinales. El director técnico del club, Johannes Spors, reveló que el jugador decidió quedarse en la costa sur pese al interés de otros clubes.
Spors declaró: «Conocíamos las cualidades de Daniel cuando lo fichamos en calidad de cedido en enero, y su impacto en el equipo quedó patente para todos. Tiene una confianza en su propia capacidad que se transmite a los jugadores que tiene delante.
Tras varias conversaciones al acabar la temporada, vimos que seguía comprometido pese a otras opciones. Estamos encantados de que regrese al Southampton con un contrato a largo plazo y decididos a seguir construyendo sobre los éxitos de la temporada pasada».
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El ascenso se vislumbra tras la polémica
El Southampton debe replantear sus aspiraciones de máxima categoría tras quedar fuera de la final por el escándalo del «Spygate».
Tras dejar la portería a cero en ocho ocasiones durante su breve etapa inicial, Peretz se erige como el baluarte defensivo del equipo de Eckert, que aspira al ascenso directo la próxima temporada.