El sorprendente debut en cuarta división del exjugador del Real Madrid y del Inter se convierte en una pesadilla, ya que su nuevo club se enfrenta a una deducción de puntos por una polémica sustitución
El regreso de Sneijder se ve empañado por acusaciones de incumplimiento de las normas.
Según Algemeen Dagblad, el esperado regreso de Sneijder a los terrenos de juego se ha visto empañado por un drama inmediato. El exjugador del Real Madrid y del Inter, de 41 años, debutó el sábado con el OSM'75, un equipo amateur de la cuarta división holandesa.
Más de 1000 espectadores acudieron al Sportpark Fazantenkamp para ver en acción al internacional holandés, con 134 partidos a sus espaldas. Sin embargo, el ambiente festivo tras la reñida victoria se agrió rápidamente cuando surgieron acusaciones sobre una infracción de las normas técnicas relativas a los tiempos de sustitución utilizados, lo que puso en serio entredicho el resultado.
Focus'07 exige medidas a la federación holandesa de fútbol
La controversia se centra en el número exacto de sustituciones realizadas durante el partido. Aunque las normas para aficionados permiten estrictamente un número específico de cambios, se alega que el entrenador del OSM'75, Berry van Wijk, utilizó cuatro momentos distintos para dar entrada a jugadores, uno más de los tres permitidos.
El entrenador del Focus'07, Niells Bosch, confirmó que su club tomó medidas oficiales tras revisar las imágenes del partido. Bosch declaró: «Para ser sincero, a mí me pasó completamente desapercibido, pero me enteré después del partido. Basándome en las imágenes, llegué a la misma conclusión y hemos planteado esta cuestión a la KNVB».
El entrenador defiende su estrategia ante el temor a la deducción de puntos.
Un portavoz de la KNVB señaló que se debe seguir el proceso disciplinario oficial antes de imponer cualquier sanción. Si se acepta la protesta del rival, el OSM'75 podría perder los tres puntos que le habían aupado a dos puntos del liderato de la clasificación.
A pesar de la tormenta que se avecina, Van Wijk mantiene la esperanza de que la victoria se mantenga sin sanciones. «Aún no he visto las imágenes y no recuerdo todas las sustituciones», afirmó. «Probablemente se trate de un malentendido, porque cambiamos a un jugador que tenía una herida en la cabeza. Después, el árbitro no dijo nada al respecto».
El veterano centrocampista reflexiona sobre su agridulce debut como amateur.
Sneijder abordó la tensa situación durante una aparición televisiva en Ziggo, mostrándose optimista a pesar del dolor de cabeza burocrático tras su cameo de 20 minutos. El veterano comentó: «Según nuestro entrenador, una de las sustituciones se debió a una lesión en la cabeza, y en ese caso está permitido. Quizás se trate de un malentendido».
Admitió que el desgaste físico fue mayor de lo esperado, dados sus recientes viajes desde Los Ángeles. Sin embargo, Sneijder añadió: «El fútbol sigue siendo el mejor deporte, así que si puedes practicarlo, ¿por qué dejarlo? Será amargo si se acepta esa protesta, aunque de todos modos pasé una tarde divertida».
